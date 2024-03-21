Son dakika: Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz indiriminden vazgeçmesi sonrası hem Hazine hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) oluşturulan yeni ekonomi takımının "ortodoks politika" söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için Merkez Bankası faiz artırımlarına hız vermişti.

Seçimlerin ardından 3 bin 650 baz puan faiz artışına giden TCMB, bugün gerçekleşen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yüzde 45 seviyesindeki politika faizini 2024 Mart ayında 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkardı

PPK karar metninde özetle şu ifadeler yer aldı:

"Şubat ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, hizmet enflasyonu öncülüğünde, öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatı yavaşlayarak cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte dirençli seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip etmektedir.

Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır."

MARJ BELİRLENDİ

Öte yandan Merkez Bankası, gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdi.

ŞUBAT AYINDA ARA VERMİŞTİ

Böylece seçimler sonrası Merkez Bankası, şubat ayında sabit bıraktığı faiz kararı sonrası mart ayında faiz artışına kaldığı yerden devam etti.

FAİZLERİN SABİT BIRAKILMASI BEKLENİYORDU

Reuters anketine katılan 22 ekonomistin ikisi hariç, tamamı bankanın mart ayında politika faizini sabit tutmasını beklerken, ikisi 250 baz puanlık bir artış öngörüyordu.

Bloomberg HT'nin anketine katılan 24 kurumun medyan beklentisi politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulması yönünde. Ankette Mart toplantısı için iki katılımcı 500 baz puan, üç katılımcı da 250 baz puan faiz artışı öngörmüştü.

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 45 ile yüzde 47,50 arasında yer almıştı.

ERDOĞAN FAİZLERİ İNDİRMİŞTİ

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı politikalar sonucunda Merkez Bankası, 2021 yılında yüzde 19 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faizini yüzde 8,5'e kadar indirmişti. Seçim öncesi yüksek enflasyona rağmen faizler düşük tutulurken, TL'nin değerinin daha da düşmesini engellemek için Merkez Bankası rezervleri kullanılıyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem