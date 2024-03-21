Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın düşüşe geçti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası piyasalarda oynaklık artarken, gram altın düşüşe geçti.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın düşüşe geçti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkarmasının ardından piyasalarda oynaklık arttı.

Söz konusu kararla birlikte merkez bankasının gerekli görmesi halinde piyasayı bir hafta vadeli repo ihale faizinin 300 baz puan üzerinden fonlayarak ek sıkılaştırma yapabileceğini kaydetti.

GRAM ALTIN DÜŞTÜ

Karar öncesi, gram altın 2 bin 301 TL'den işlem görürken, söz konusu kararında ardından yüzde 1 gerileyerek 2 bin 277 TL'ye indi.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın düşüşe geçti! - Resim : 1

DOLAR KURU ETKİSİ

Öte yandan gram altının gerilemesinde dolar kurunda yaşanan düşüş etkili oldu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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