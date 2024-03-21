Merkez Bankası rezervlerinde düşüş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 20,8 milyar dolardan 19,6 milyar dolara düştü. Swap hariç net rezerv ise 15 Mart haftasında eksi 59,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Verilere göre, 15 Mart haftasında brüt rezervler 130,5 milyar dolardan 127,9 milyar dolara geriledi.

NET REZERVLER DE DÜŞTÜ

Aynı hafta net rezervler ise, 20,8 milyar dolardan 19,6 milyar dolara düştü.

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş! - Resim : 1

SWAP HARİÇ NET REZERVLER EKSİ 59,7 MİLYAR DOLAR

Swap hariç net rezervler eksi 59,7 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam eksi 53,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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