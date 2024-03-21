Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar kurunda direnç kırıldı!

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası dolar kuru, düşüş eğiliminde hareket ederek, yönünü aşağıya doğru çevirdi. Böylece rekor üstüne rekor kıran dolar kuru 32 TL'nin altına düştü.

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Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar kurunda direnç kırıldı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), yüzde 45 olan politika faizini 2024 mart ayında sürpriz bir şekilde 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkardı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL, düşüş eğiliminde hareket ederek, yönünü aşağıya doğru çevirdi.

DOLARDA SON DURUM

Dolar kuru, faiz kararı öncesi güne 32,43 TL'den başlarken, faiz kararı sonrası 31,92 TL'ye geriledi. Şu sıralarda dolar kuru, 32,15 TL seviyesinde dengelendi.

Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar kurunda direnç kırıldı! - Resim : 1

MERKEZ BANKASI'NDAN DOLAR KURUNA FREN

Ayrıca faiz kararı öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan kara, "Son dört haftada kuru dizginlemek için nette yaklaşık 20 milyar dolar döviz satılmış görünüyor" demişti.

MERKEZ BANKASI, DOLAR KURU TAHMİNİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlanan 2024 Mart ayı anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi, 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL olarak kaydedildi.

12 AY SONRASI DOLAR KURU TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

AY SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre 1 doların ay sonu 32,63 TL olması bekleniyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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