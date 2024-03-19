Uzmanı açıkladı, dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi?

Prof. Dr. Veysel Ulusoy, dolar/TL kuruna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı (TCMB) işaret eden Ulusoy, "Doları rayında tutmanın alternatif maliyeti geleceği satmaktır" dedi.

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Uzmanı açıkladı, dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi? - Resim: 1

Enflasyon ve seçim belirsizliği, TL'nin negatif getirisine yol açarken dolara olan talep arttı.

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Uzmanı açıkladı, dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi? - Resim: 2

Artan talep doğrultusunda dolar/TL, dünü günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 32,3089'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,3350 seviyesinden işlem görüyor.

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Uzmanı açıkladı, dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi? - Resim: 3

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Dolar kurunun yüksek seyri sonrası ocak ayında yüzde 2.7, şubatta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yılbaşından bu yana değer kaybı ise yüzde 8.8 seviyesinde.

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Uzmanı açıkladı, dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi? - Resim: 4

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ERİYOR

Yaşanan gelişmeler öncesi Merkez Bankası yeni yönetimi, göreve gelmesiyle birlikte rezerv artışına yönelik politikalar izlerken, 8 Mart haftasında swap hariç net rezervler negatif yönde ilerleyerek eksi 53.9 milyar dolara kadar gerileyerek 23 Haziran 2023’teki eksi 51.8 milyar dolar seviyesinin de altına indi.

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Uzmanı açıkladı, dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi? - Resim: 5

Ayrıca Merkez Bankası, 22 Aralık 2023 - 8 Mart 2024 tarihleri arasında 17.5 milyar dolar rezerv kaybı yaşadı. Öte yandan Merkez Bankası, 10 Kasım 2023-22 Aralık 2023 tarihleri arasında 20.3 milyar dolar rezerv biriktirmişti.

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Uzmanı açıkladı, dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi? - Resim: 6

ARTAN DOLAR TALEBİ ETKİLİ OLDU

Böylece son haftalarda artan dolar talebi nedeniyle Merkez Bankası swap hariç net rezervlerde yeni yönetimin göreve geldiği zamana geri dönmüş oldu.

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Uzmanı açıkladı, dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi? - Resim: 7

"DOLAR 40 LİRAYI GEÇMİŞTİ, DEĞİL Mİ?"

Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından dolar/TL kuruna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Veysel Ulusoy, şu ifadelere yer verdi:

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Uzmanı açıkladı, dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi? - Resim: 8

"Bir hafta içinde 10 milyar dolardan fazla satış yapılmış merkezin rezervlerinden... Yoksa dolar 40 lirayı geçmişti, değil mi? Sonuç: Doları rayında tutmanın alternatif maliyeti geleceği satmaktır."

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Uzmanı açıkladı, dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi? - Resim: 9

GRAFİK PAYLAŞTI

Öte yandan dolar kurunda yaşanan gelişmeler sonrası Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan gerilemeyi seçimleri işaret ederek paylaşan Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ise, şu ifadelere yer verdi:

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Uzmanı açıkladı, dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi? - Resim: 10

"Yerel seçimler ekonomi politikalarını etkilemez diyenler şu grafiğe dikkatli baksın."

Not: Kara'nın sosyal medya hesabından paylaştığı grafiğe yukarıda yer verilmiştir.

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Uzmanı açıkladı, dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi? - Resim: 11

MERKEZ BANKASI, DOLAR KURU TAHMİNİ

Ayrıca rekor üstüne rekor kıran dolar kuru sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlanan 2024 Mart ayı anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi, 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL olarak kaydedildi.

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Uzmanı açıkladı, dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi? - Resim: 12

12 AY SONRASI DOLAR KURU TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

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Uzmanı açıkladı, dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi? - Resim: 13

AY SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre 1 doların ay sonu 32,63 TL olması bekleniyor.

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