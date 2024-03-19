Uzmanı açıkladı, dolar kuruna fren: 40 TL'yi geçer miydi?
Prof. Dr. Veysel Ulusoy, dolar/TL kuruna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı (TCMB) işaret eden Ulusoy, "Doları rayında tutmanın alternatif maliyeti geleceği satmaktır" dedi.
Enflasyon ve seçim belirsizliği, TL'nin negatif getirisine yol açarken dolara olan talep arttı.
Artan talep doğrultusunda dolar/TL, dünü günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 32,3089'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,3350 seviyesinden işlem görüyor.
TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR
Dolar kurunun yüksek seyri sonrası ocak ayında yüzde 2.7, şubatta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yılbaşından bu yana değer kaybı ise yüzde 8.8 seviyesinde.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ERİYOR
Yaşanan gelişmeler öncesi Merkez Bankası yeni yönetimi, göreve gelmesiyle birlikte rezerv artışına yönelik politikalar izlerken, 8 Mart haftasında swap hariç net rezervler negatif yönde ilerleyerek eksi 53.9 milyar dolara kadar gerileyerek 23 Haziran 2023’teki eksi 51.8 milyar dolar seviyesinin de altına indi.
Ayrıca Merkez Bankası, 22 Aralık 2023 - 8 Mart 2024 tarihleri arasında 17.5 milyar dolar rezerv kaybı yaşadı. Öte yandan Merkez Bankası, 10 Kasım 2023-22 Aralık 2023 tarihleri arasında 20.3 milyar dolar rezerv biriktirmişti.
ARTAN DOLAR TALEBİ ETKİLİ OLDU
Böylece son haftalarda artan dolar talebi nedeniyle Merkez Bankası swap hariç net rezervlerde yeni yönetimin göreve geldiği zamana geri dönmüş oldu.
"DOLAR 40 LİRAYI GEÇMİŞTİ, DEĞİL Mİ?"
Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından dolar/TL kuruna ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Veysel Ulusoy, şu ifadelere yer verdi:
"Bir hafta içinde 10 milyar dolardan fazla satış yapılmış merkezin rezervlerinden... Yoksa dolar 40 lirayı geçmişti, değil mi? Sonuç: Doları rayında tutmanın alternatif maliyeti geleceği satmaktır."
GRAFİK PAYLAŞTI
Öte yandan dolar kurunda yaşanan gelişmeler sonrası Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan gerilemeyi seçimleri işaret ederek paylaşan Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara ise, şu ifadelere yer verdi:
"Yerel seçimler ekonomi politikalarını etkilemez diyenler şu grafiğe dikkatli baksın."
Not: Kara'nın sosyal medya hesabından paylaştığı grafiğe yukarıda yer verilmiştir.
MERKEZ BANKASI, DOLAR KURU TAHMİNİ
Ayrıca rekor üstüne rekor kıran dolar kuru sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlanan 2024 Mart ayı anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi, 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL olarak kaydedildi.
12 AY SONRASI DOLAR KURU TAHMİNİ
Merkez Bankası'nın 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.
AY SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre 1 doların ay sonu 32,63 TL olması bekleniyor.