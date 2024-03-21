Kestane diye zehir tüketmeyin! Pişirirken üzeri böyle olursa hemen atın

Kestane tüketimi sonbahar ve kış aylarında oldukça yaygın olan bir gelenektir. Ancak bu lezzetli atıştırmalık, yanlış pişirme yöntemleriyle sağlık sorunlarına neden olabilir. Özellikle de kestane pişirirken dikkat edilmesi gereken önemli bir detay bulunmaktadır.

Kestane pişirirken üzerinde köpük oluşması durumunda, bu kestanenin zehirli olabileceğine dair bir işarettir. Bu durumda kesinlikle tüketilmemeli ve hemen atılmalıdır. Köpüklenen kestanenin içerisindeki zehirli maddeler sağlık açısından ciddi riskler taşıyabilir.

Çin Kestanesi Nasıl Anlaşılır?



Çin kestanesi, normal kestaneye kıyasla daha büyüktür ve kabuğu parlaktır.

Yenilebilir kestaneler tüylü görünen dikenli kozalakla kaplıdır ve çok sayıda kestane içerir. Çin kestanesinin kozalakları geniş aralıklı dikenlere sahiptir ve genelde sadece bir kestane içerir.

Çin kestanesinin kabuğu, yerli kestaneye göre daha açıktır ve kalın yapıdadır.

Kestanelerin kabuğu piştikten sonra bile kolayca açılmaz ve içindeki kestanelerin çıkarılması zordur.

Çin kestanesi, olgunlaşmadan toplandığı için genellikle pişirme esnasında köpürür. Pişirince köpüren ve içinden beyaz sıvı akan kestaneleri kesinlikle tüketmeyin.

Çin kestanesinin en önemli ayırt edici özelliği ise, fiyatıdır. Yerli kestaneye göre çok daha uygun fiyata satılan kestaneler, şüpheli görünebilir.

Kestane zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?

Mide bulantısı

İshal

Karın ağrısı

Kusma

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Ciltte kızarıklık

Kaynaklar: gercekgundem.com, lezzet.com.tr