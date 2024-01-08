Kestanenin yaprak gibi soyulmasını sağlıyor! İşte sokak usulü pişirmenin sırrı

Kestane, sağlık açısından birçok fayda sağlayan besin maddeleri bakımından zengin bir yemiş türüdür. İçeriğindeki vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde vücut için birçok olumlu etki sağlar.

Kestanenin faydaları arasında en önemlisi yüksek lif içeriğidir. Lif, sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler ve tokluk hissi sağlar. Aynı zamanda kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

Ayrıca kestane, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde vücuda zarar veren serbest radikallerle savaşarak hücreleri korur ve yaşlanmayı geciktirir. Aynı zamanda kalp sağlığını destekler, kan basıncını dengeleyebilir ve kolesterol seviyelerini düzenleyebilir.

Kestanenin içeriğinde bulunan B vitaminleri, demir, potasyum, magnezyum ve folik asit gibi besin maddeleri de vücut için oldukça faydalıdır. Bu sayede enerji seviyesini yükseltir, kemik sağlığını destekler ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur.

YAPRAK GİBİ SOYULAN KESTANE TARİFİ

Kestanenin kabuğunu kolayca soymak için öncelikle kestaneleri bıçak yardımıyla çizin. Tencereye biraz yağ ekleyin ve ocağın altını açın. Yağlar kızarmaya başlayınca 10 dakika kadar kestaneleri kızartın. Kızartma işlemi tamamlandıktan sonra ise soğumaya bırakın. Ardından kestaneleri kolaylıkla soyabilirsiniz...

Başka bir yol da şöyle;

Kabukları bıçakla çizin. Sonra sıcak suyla dolu bir kabın içinde bir süre bekletin. Ardından 200 derece ısıtılmış fırında pişirin. Hem kabukları rahat soyulacak hem de çıtır çıtır kestane kebap yapmış olacaksınız.

Kaynaklar: Mynet.com, Youtube.com