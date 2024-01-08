Pilav lapa mı oldu? Üzülmeyin... Lapa pilavı 2 dakikada kurtaran yöntem

Birçok kişi pirinç pilavı yaparken pilavının lapa olmasına dayanamaz. Ensonhaber.com sitesinde yer alan bir içerikte; Lapa olan pirinç pilavını kurtarmayı sağlayan ilginç bir yöntem paylaşıldı.

İŞTE LAPA OLAN PİLAVI KURTARMANIN EN KOLAY YOLU

Lapa olan pilavın altını en küçük ocakta en kısık dereceye getirin.

Üstüne bir-iki dilim tost ekmeği ya da normal ekmek koyun ve kapağını kapatın.

Ekmek pilavdaki suyu ve buharı çekip daha da lapa olmasını engelleyecektir.

PİRİNÇ PİLAVINA LEZZET KATAN TÜYOLAR

Gercekgundem.com sizler için pirinç pilavının inceliklerini araştırdı. Birçok usta aşçı tarafından da kullanılan püf noktaları sizler için derledik:

Pirinç pilavı yaparken bu püf noktalarını dikkate alarak lezzetli ve kusursuz bir pilav elde edebilirsiniz.

Pirinç pilavı yaparken lezzetli ve kusursuz bir sonuç elde etmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek oldukça önemlidir. İşte pirinç pilavı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

1. Pirinci önceden yıkayın: Pirinci kullanmadan önce iyice yıkayarak üzerindeki nişastayı ve tozları temizleyin. Bu sayede pilavınız daha iyi pişecek ve tanecikler birbirine yapışmayacaktır.

2. Pirinci kavurun: Tereyağında veya sıvı yağda pirinci hafifçe kavurarak pilavınıza daha doygun bir lezzet kazandırabilirsiniz.

3. Su oranına dikkat edin: Pirinç pilavı yaparken su oranını doğru ayarlamak önemlidir. Genellikle 1 su bardağı pirinç için 2 su bardağı su kullanılır.

4. Pilavı dinlendirin: Pilavınızı pişirdikten sonra üzerine temiz bir bez örterek dinlendirin. Bu sayede pilavınızın kıvamı daha iyi olacaktır.