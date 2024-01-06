Kestaneyi çok daha hızlı pişirme tekniği...Nar gibi kızarıyor, hemen soyuluyor

Kestane pişirirken aklınızda bulunması gereken tarif

Kestaneyi çok daha hızlı pişirme tekniği...Nar gibi kızarıyor, hemen soyuluyor

Kestane tüketimi için önerilen günde 10 adettir. 10 adet kestanenin karşılığı bir elmaya denk gelir. Günde tüketilen 10 adet kestane ile 8 gramlık lifi alabilirsiniz. Vücudun ihtiyaç duyduğu günlük C vitamini ihtiyacını karşılamak için tüketmeniz gereken kestane ise 100 gramdır. Günde 10 adet tüketilen kestane vücudun tüm ihtiyacını karşılamaktadır. 10 adetten fazla yenilen kestane kabızlığa yol açabilir.

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PEKİ KESTANE TARİFİ NASILDIR?

Bugün size nefis bir kestane tarifi vereceğim. Bu tarif, tavadan yapılan pratik bir kestane pişirme yöntemidir. Kestaneler, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve tavadan yapılan bu tarifle kolayca hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

Kestaneyi çok daha hızlı pişirme tekniği...Nar gibi kızarıyor, hemen soyuluyor - Resim : 2
- Taze kestane
- Tuz

Yapılışı:


1. Kestanelerin üzerindeki kabukları bıçak yardımıyla çapraz şekilde hafifçe çizin.
2. Bir tavaya kestaneleri yerleştirin ve düşük ateşte kapağı kapalı olarak pişirmeye başlayın.
3. Arada bir tavayı sallayarak kestanelerin eşit şekilde pişmesini sağlayın.
4. Yaklaşık 20-25 dakika sonra kestaneler yumuşamaya başladığında pişirme işlemini sonlandırın.
5. Pişen kestaneleri tuzlayarak servis yapabilirsiniz.

Kestane tarifimiz bu kadar! Kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzetli atıştırmalık, soğuk kış günlerinde sizi ve sevdiklerinizi mutlu edecek. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim! Afiyet olsun.

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