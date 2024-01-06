Pastane ustaları sır gibi saklıyor. İşte dağ gibi kabaran poğaçanın püf noktası

Pastane poğaçası yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat ederek, lezzetli ve mis gibi poğaçalar elde etmek mümkündür.

Pastane Poğaçası Tarifi İçin Malzemeler



1 paket oda sıcaklığında margarin ya da tereyağı (250 g)

1 yemek kaşığı instant maya

1 çay bardağı süt (125 ml)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)

2 adet yumurta (birinin sarısı üstüne)

2 yemek kaşığı şeker

6 su bardağı un

İçi için;

Peynir



Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

Hamuru için uygun bir yoğurma kabına ılık süt, sıvı yağ, yumurta, şeker, tuz ve mayayı alarak karıştıralım.

Daha sonra oda sıcaklığındaki tereyağını ekleyim.

Unu da yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz gerekiyor.



Hazır olan hamurumuzdan avuç içi büyüklüğünde bezeler kopartalım ve parmaklarımızın ucu ile genişletelim.

Hamurumuzun ortasına peynirli iç harcından yerleştirelim. İç harcı için lor peyniri, kaşar peyniri, beyaz peynir ya da hepsini karıştırarak da kullanabilirsiniz.

İç harcını yerleştirdikten sonra iki ucunu kapatarak birleştirelim ve tepsimize yerleştirelim. Tüm hamur bitinceye kadar bu işleme devam edelim.

Son olarak poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı sürelim ve çatalla bastırarak çizgiler oluşturalım.

Hazır olan poğaçalarımızı önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 20-25 dakika pişmeye bırakalım.

Pişen poğaçalarımız servise hazır. Afiyet olsun!

AKLINIZDA BULUNMASI GEREKENLER

1. Hamurun kıvamı önemlidir: Pastane poğaçası yaparken hamurun kıvamı oldukça önemlidir. Hamurun çok sert veya çok yumuşak olmamasına dikkat edilmelidir. İdeal kıvamı elde etmek için un miktarını yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurmak gerekmektedir.

2. Mayalanma süresi: Hamurun mayalanma süresi, poğaçaların kabarması ve yumuşaklığı için oldukça önemlidir. Mayalanma süresine dikkat ederek, hamurun gerektiği şekilde kabarmasını sağlamak gerekir.

3. İç harcın lezzeti: Pastane poğaçalarının iç harcı da oldukça önemlidir. İstenilen malzemelerle zenginleştirilmiş, lezzetli bir iç harç hazırlamak poğaçaların lezzetini artıracaktır.

4. Pişirme süresi ve sıcaklığı: Poğaçaların pişirme süresi ve sıcaklığı da dikkatle ayarlanmalıdır. Fırının sıcaklığına ve poğaçaların altın rengini alana kadar pişirilmesine özen gösterilmelidir.

5. Üzerine sürülen yumurta: Poğaçaların üzerine sürülen yumurtanın homojen bir şekilde dağılması ve parlak bir görünüm kazanması için dikkatlice sürülmelidir.

Kaynaklar: gercekgundem.com, nefisyemektarifleri.com