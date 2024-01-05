FOX TV'nin iddialı dizisi adres değiştirdi! Kızıl Goncalar hedef alınmıştı

Kızıl Goncalar dizisinin çekim yeri değiştirildi. Kızıl Goncalar dizisi 1 aydır ülke gündeminden düşmezken tarikatlar ve iktidara yakın medya tarafından hedef alınıyordu. Yapım şirketi tüm engellemelere rağmen diziyi çekmeye devam edeceğini belirterek rest çekmişti. FOX TV'de diziyi yayımlama kararına devam edeceğini duyurmuştu. Hukuk mücadelesi de başlatan yapım şirketi ve FOX TV dizinin çekildiği adresi değiştirmek zorunda kaldı.

Geçen hafta çekim yaptıkları mekanlardan çıkarılan Gold Film’in Kızıl Goncalar dizisine RTÜK tarafından verilen 2 kez yayın durdurma cezasına bugün itiraz edildi. Öte yandan dizinin adresi değişti

FOX TV'nin tartışmalara neden olan dizisi Kızıl Goncalar hakkında yeni gelişme. Dizinin adresi değiştirildi;

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kızıl Goncalar” dizisi geçen hafta ikinci bölümüyle seyirciyle buluşmuştu. Özgü Namal ile Özcan Deniz’i buluşturan FOX’ta ekrana gelen diziyle ilgili örgütlü şekilde yapılan şikayetlere RTÜK anında karşılık vermiş ve yapılan toplantıda diziye hem para, hem de 2 kez program durdurma cezası vermişti.

Öte yandan dizinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 2 mekanındaki çekim izinleri de ücretleri ödendiği halde iptal edilmişti.

Dizinin Fatih’teki mekanlarının Beykoz Kundura Fabrikası’na taşınacağı öğrenildi. Çekimleri yılbaşı tatili hariç tüm hızıyla süren dizinin 3. bölümü 8 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak. Dizinin başrol oyuncusu Özgü Namal’a geçen perşembe sette yaş günü kutlaması yapılmıştı.