Aras Bulut İynemli'den çarpıcı Atatürk çıkışı! İlk kez bu görüşleri paylaştı

Aras Bulut İynemli, oynadığı çok sayıda dizi ve filmle adından sıkça söz ettiren bir isim. Aras Bulut İynemli en büyük çıkışını Show TV ekranlarında yayımlanan Çukur dizisiyle yakalamıştı. Bu dizi sayesinde Aras Bulut İynemli çok sayıda ülke tarafından tanınır olmuştu.

DÖNÜM NOKTASI OLAN FİLM

Aras Bulut İynemli'nin asıl büyük dönüm noktası ise Atatürk filmi oldu... Dizidoktoru.com'da yer alan habere göre; Atatürk filmiyle gündemde olan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli L'Officiel Hommes için objektif karşısına geçti.



Oyuncu; “Durum şöyle, sorulur genelde ‘Gelmiş geçmiş yaşayan veya vefat etmiş üç kişiyle oturma fırsatın olsa kimler olurdu?’ Bu memleketin bu toprağın insanlarında o üç kişiden birincisi genelde Mustafa Kemal Atatürk oluyor ya. O kadar onunla olmak, ona dokunmak, ona layık olmak, o kadar onun fikirlerine sahip çıkma ihtiyacıyla büyüdük ki, o yüzden aslında ne kadar büyük bir iş yaptığımızın her geçen gün daha çok farkına vardım.” diyor.