TRT1'in en beğenilen dizisinde yolun sonuna gelindi! Dizi ekrana veda ediyor

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biriydi. TRT1 seyircilerin çağrısına kulak tıkadı ve sevilen diziye final kararı verdi

TRT1'in en beğenilen dizisinde yolun sonuna gelindi! Dizi ekrana veda ediyor

TRT1’in büyük bir ilgiyle seyredilen projesi Kendi Düşen Ağlamaz hakkında final kararı alındı. Haziran ayında ekranlara merhaba diyen Kendi Düşen Ağlamaz’ın yayından kaldırılacağı tarih belli oldu. Dizi daha çok gençler tarafından ilgiyle takip ediliyordu

haber7.com'un geçtiği bilgilere göre; Geçtiğimiz yaz ayında ekran macerasına atılan Kendi Düşen Ağlamaz’ın sıkı takipçilerini üzecek haber geldi. Her Perşembe akşamı TRT1 ekranında yayına giren Kendi Düşen Ağlamaz final yapan diziler kervanına katılıyor.

TRT1'in en beğenilen dizisinde yolun sonuna gelindi! Dizi ekrana veda ediyor - Resim : 1

Başrollerinde Selen Soyder, Hakan Yılmaz, Eylül Tumbar ve Enes Koçak’ın yer aldığı projenin ekran ömrü resmen tükeniyor. Yönetmenlik koltuğunda Emre Kabakuşak ile İnci Balabanoğlu Ahıska’nın oturduğu projenin yayın hayatının sona ereceği tarih izleyenlere açıklandı.

Nazlı Heptürk ve Uğur Türkmen’in yapımcılığını üstlendiği, 22 Haziran’dan beri yayınlanan NGM imzalı Kendi Düşen Ağlamaz 2 bölüm sonra yani 27.bölümde seyircilere elveda diyecek. Bilindiği üzere TRT1’in romantik komedi dizisi Ayşegül Çiçekoğlu’nun aynı isimli kitabından uyarlanmıştı.

SEYİRCİ DİKKATE ALINMADI

Başrollerinde Selen Soyder, Hakan Yılmaz, Eylül Tumbar ve Enes Koçak’ın yer aldığı dizinin hayranları bir süredir sosyal medyadan TRT1 yönetimine dizi final yapmasın çağrıları yapmaktaydı. Kanal yönetimi bu çağrıları görmezden gelerek diziye final kararı verdi

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