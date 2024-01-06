Çamaşır makinesini gıcır gıcır yapıyor! 1 bardakla makineyi arındırın

Çamaşır makinenizin çok daha iyi çalışmasını sağlayacak temizlik önerisi

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Çamaşır makinesini gıcır gıcır yapıyor! 1 bardakla makineyi arındırın

Çamaşır makinesi temizliği oldukça önemlidir çünkü düzenli olarak temizlenmeyen makineler kötü koku, leke ve bakteri oluşumuna neden olabilir. Makinenizi temizlemek için öncelikle deterjan haznesini ve tambur kısmını iyice temizleyin.

Ardından bir miktar beyaz sirke veya çamaşır makinesi temizleyici kullanarak yüksek sıcaklıkta boş bir yıkama programı çalıştırın.

Bu işlem, makinenin içindeki kireç ve bakterileri temizleyecektir. Ayrıca, makine contalarını, kapak kısmını ve filtreleri düzenli aralıklarla kontrol ederek temiz tutmak da önemlidir. Bu adımları düzenli olarak uygulayarak çamaşır makinenizin performansını ve ömrünü artırabilirsiniz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TEMİZLİĞİNDE BİLMENİZ GEREKEN DOĞAL ÖNERİ

Ayrıca çamaşır makinenizi arındıracak doğal bir yöntemde bulunuyor.

Çamaşır makinesini gıcır gıcır yapıyor! 1 bardakla makineyi arındırın - Resim : 1

İşte çamaşır makinesini gıcır gıcır yapan yöntem...

Çamaşır makinesi zaman içinde kullanım nedeniyle kireçlenebilir, paslanabilir ve kötü koku yayabilir. Tüm bu sorunlara karşı uygulayabileceğiniz en etkili yöntem şüphesiz, 1 bardak limon suyudur.

Limon suyu doğal asit içerdiği için çamaşır makinesinde meydana gelen kireci çözer, paslanmayı giderir ve aynı zamanda oluşan kötü kokuları yok eder. Çamaşır makinesini yeni gibi yapmak ve bir canavara dönüştürmek için 1 çay bardağı limon suyu yeterli olacaktır.

1 çay bardağı limon suyunu, çamaşır makinenizin deterjan haznesine dökün ve ardından normal yıkama programında çamaşır makinenizi çalıştırın. Tek yıkamada bile makinenizdeki farka tanık olacaksınız.

Kaynak: Medyatava.com, Gercekgundem.com, Youtube.com

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