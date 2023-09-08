Çamaşır makinesine asla koymayın! İşte makineye zarar veren 5 şey

Çamaşır makinesine asla koymamanız gereken bazı şeyler vardır. Bu eşyalar, makineye zarar verebilir ve performansını olumsuz etkileyebilir.

İşte çamaşır makinesine koymamanız gereken 5 şey:

1. Ayakkabılar: Ayakkabıları çamaşır makinesine koymak, hem makineye hem de ayakkabılara zarar verebilir. Ayakkabıların içindeki toz ve kir, makinenin içinde birikerek tıkanmalara neden olabilir. Ayrıca, ayakkabıların sürtünmesiyle makine içinde çizikler oluşabilir.

2. Deri ve kürk ürünler: Deri veya kürk ürünleri çamaşır makinesinde yıkamak, malzemelerin zarar görmesine neden olabilir. Makineye maruz kaldıklarında, deri ve kürk ürünler sertleşebilir, çatlaklar oluşabilir veya renkleri solabilir. Bu tür ürünleri elde yıkamak daha uygun olacaktır.

3. Elektronik cihazlar: Elektronik cihazları çamaşır makinesine koymak büyük bir hata olacaktır. Suyla temas ettiğinde elektronik cihazlar bozulabilir veya tamamen kullanılamaz hale gelebilir. Özellikle cep telefonları, tabletler, kulaklıklar gibi hassas elektronik cihazları kesinlikle çamaşır makinesinde yıkamamalısınız.

4. Para ve takılar: Para ve takılar çamaşır makinesinde kaybolabilir veya hasar görebilir. Makinenin içinde dönen tambur, para ve takıları sıkıştırabilir veya çamaşırların arasına girebilir. Bu da hem paranın kaybolmasına hem de makinenin zarar görmesine neden olabilir.

5. Hassas kumaşlar: Hassas kumaşlar, çamaşır makinesinin sert döngüsüne dayanamayabilir. İpek, dantel veya tüylü kumaşlar gibi hassas malzemeler, makinede yıkandığında zarar görebilir veya şekillerini kaybedebilir. Bu tür kumaşları elde yıkamak veya özel temizlik yöntemleri kullanmak daha uygun olacaktır.

Çamaşır makinesi en temiz hangi programda yıkanır?



Günlük giyilmiş, zorlu lekeler barındırmayan az kirli çamaşırlarınızı Pamuklu Hızlı programıyla yıkamanızı tavsiye ederken, daha kirli çamaşırlarınızı Pamuklular, Ön Yıkamalı Pamuklu programlarla yıkayabilirsiniz.

Kaynaklar. gercekgundem.com, youtube.com