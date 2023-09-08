Domates konservesine lezzet katan tüyo! 1 yıl boyunca bozulmasını engelliyor

Domates konservesi yaparken en önemli noktalardan biri, konservelerin bozulmasını önlemektir. Bu nedenle, konservelerinizi saklamak için uygun bir yer seçmelisiniz. Konservelerinizi serin, kuru ve güneş ışığından uzak bir yerde saklayarak, bozulmasını engelleyebilirsiniz.

İkinci önemli nokta, domateslerin doğru şekilde hazırlanmasıdır. Domatesleri yıkadıktan sonra kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Domatesleri küçük parçalara ayırarak, konservelerin içine yerleştirin. Bu şekilde, domatesler daha hızlı pişecektir ve konserveleriniz daha lezzetli olacaktır.

Üçüncü püf noktası, konservelerin tuz oranıdır. Konservelerinizin tuz oranı yüksek olursa, hem sağlığınız açısından hem de lezzet açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, konservelerinize tuz eklerken ölçülü davranın.

Dördüncü püf noktası, konservelerin sterilize edilmesidir. Konservelerinizi sterilize etmek için, öncelikle kavanozları kaynar su içinde yıkayın ve ardından kaynar su içinde 5-10 dakika bekletin. Bu işlem, konservelerinizi bozulmadan uzun süre saklamanızı sağlayacaktır.

Son olarak, beşinci püf noktası, konservelerinizi saklama süresidir. Domates konserveleri genellikle 1 yıl boyunca bozulmadan saklanabilir. Ancak, konservelerinizi açtıktan sonra bu süre daha kısadır. Açtığınız konserveleri buzdolabında saklayarak daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz.

İşte malzemeler:

*İstediğiniz kadar domates

*Tuz

*Cam kavanoz

*Zeytinyağı

Öncelikle domatesimiz Çanakkale domatesi olursa, çok lezzetli olur. Ama bulamıyorsanız endişe etmeyin, her halükarda olgunlaşmış yaz domatesleri işinizi görecektir.

1-Aldığınız domatesleri öncelikle bol suda bir güzel yıkayalım. Bir kenara koyalım.

2-Bu arada su ısıtın. Kaynattığınız suyu, derince bir kaba alın.

3-Cam kavanozları suyun içine bırakın. Ardından kapakları da sıcak sudan geçirin. Onları da bir kenara alalım. Artık konservemizin yapımına geçebilirsiniz.

4-Domateslerin kabuklarını soymamanız gerekiyor ancak rahatsız olursanız soyabilirsiniz. Zira gıdada ölçülen en güçlü antioksidan, kanser, kalp hastalığı ve maküler dejenerasyonun önlenmesinde rol oynadığı düşünülen likopenin domateste bol miktarda bulunuyor. Özellikle konserve yaparken domatesin kabuğunun kullanılması bu yüzden çok mühim.

5-Daha sonra domatesleri yemeklik doğrayın, isterseniz robottan da çektirebilirsiniz. Ancak domates çok incelmediğinde daha lezzetli bir hal alıyor.

6-Doğradığınız domatesleri tencereye alın. Püf noktası, domatesleri yeterli seviyede kaynatmak. Diğer sebzelere nazaran domates çok pişince daha sağlıklı bir ürün ancak salça kıvamından uzak olmalı.

7-Daha sonra kaynayan domatesleri, ocağın küçük kısmına alıp, doldurmaya başlayın.

8-Domatesleri sıcak şekilde bir bez yardımıyla kavanozları koyun.

9-Sıcak sıcak kavanozlara doldurduğunuz konservelik domateslerin üzerine yarım kaşık kadar zeytinyağı ekleyin. Ağzını hiç hava almayacak şekilde kapatın. Dikkat edin, eğer kavanoz hava alırsa konserveniz bozulur.

10-Kavanozların iyice ağzını sıktıktan sonra, ters çevirip bir bezin üzerine konserveleri dizin. Konserveleriniz bu şekilde bir gece beklesin.

11-Ertesi gün konserveleri kontrol edin, kapakları zorlayın, eğer açılmıyorsa olmuş demektir ama bir zorlamada açılırsa, olmamış demektir, domatesleri kullanın.

12-Konserveleri serin yerde muhafaza edin. Şu an havalar sıcak, dolapta durursa daha iyi olur.

Kaynaklar: Cumhuriyet.com.tr, Youtube.com, Gercekgundem.com