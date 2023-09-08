Cebinde kıyma alacak parası olmayanlar için leziz bir köfte tarifi! İçindeki malzeme şaşırtıyor

Birçok vatandaş artan enflasyon nedeniyle kıyma almakta güçlük çekiyor. Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Patates köftesinin tarifi paylaşıldı. İşte patates köftesinin tarifi detayları

Malzemeler

8 patates

2 yumurta

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı rendelenmiş kaşarpeyniri

Tuz

karabiber

Kızartmak için

1 su bardağı ayçiçeği yağı



Üzeri için

Yarım su bardağı susam

2 yumurta

1 çorba kasesi un

1 çorba kasesi mısır unu

Nasıl Yapılır?



İlk olarak kullanacağınız patatesleri soyun ve haşlayın. Haşlanan patateslerin suyunu süzüp ılımaya bırakın.

Oda sıcaklığına gelen patatesleri çukur bir kabın içerisine rendeleyin. Üzerine yumurta, un, tuz ve karabiberi ekleyip harmanlayın.

Daha sonra karışımın içine peynir ilave edip karıştırın. Elinizi una bulayıp patatesli karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayıp silindir şekli verin.

Üzeri için susam, mısır unu ve unu ayrı kaplara alın. 2 yumurtayı farklı bir kapta çırpın.

Hazırladığınız patates köftelerini önce una sonra sırasıyla çırpılmış yumurtaya, mısır ununa ve susama bulayın.

Son olarak patates köftelerini ısınmış ayçiçek yağında altın rengini alana dek çevirerek kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını süzdürün.

Patates köftesini atıştırmalık olarak sunacaksanız, soğan halkası ile birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

YANINA EN İYİ NE GİDER?

Patates köftesini marul salatasıyla ve ayranla servis edebilirsiniz. Patates köftesi klasik köfte tarifleri gibi kolay hazırlanmakta ve çok lezzetli olmaktadır.

Öte yandan usta aşçı Sinan Daşlıgeyik'in paylaşımına göre; patates köftesinin yanına mercimek veya tarhana çorbası da çok iyi yakışmaktadır.

Kaynaklar: lezzet.com.tr, gercekgundem.com, youtube.com