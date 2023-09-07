Aşçılar uyarıyor! Tavuk haşlarken yapılan hata! Zehre dönüşüyor ve kimse bilmiyordu

Tavuk haşlama işlemi, birçok evde sıklıkla yapılan bir yemek tarifidir. Ancak, yapılan bazı hatalar sonucunda tavuk haşlama zehirleyici bir hale dönüşebilir. Bu konuda bilgi sahibi olmak ve doğru adımları atmak, sağlıklı bir yemek hazırlamanın en önemli unsurlarından biridir.

Tavuk haşlarken yapılan hatalardan en yaygın olanı, tavuğu haşlamadan önce yıkamaktır. Bu işlem, aslında bakteri üretimini arttırmaktadır. Çünkü tavukta bulunan bakteriler, yıkama işlemi sonrasında etrafa yayılmakta ve daha da çoğalmaktadır. Bu sebeple, tavuk haşlama işlemine başlamadan önce tavuğu yıkamamak gerekmektedir.

Tavuk haşlama işleminde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, tavuğun pişme süresidir. Tavuk, mutlaka tam olarak pişirilmelidir. Yarım pişmiş tavuk, zehirlenmelere sebebiyet verebilir. Bu nedenle, tavuk haşlama işlemi sırasında tavuğun tam olarak piştiğinden emin olunmalıdır.

Ayrıca, tavuk haşlama işleminde kullanılan tencere ve malzemelerin de temiz olması gerekmektedir. Kirli tencereler veya malzemeler, tavuk haşlama işleminde zehirli maddelerin oluşmasına sebep olabilirler. Bu nedenle, temiz ve hijyenik malzemeler kullanılarak yapılması önemlidir.

Son olarak, tavuk haşlama işlemi sonrasında tavuğun soğuması için uygun bir ortam sağlanmalıdır. Tavuk, oda sıcaklığında bekletilmemeli ve hemen buzdolabına konulmalıdır. Aksi takdirde, tavukta bulunan bakteriler hızla çoğalacak ve zehirlenmelere sebebiyet verecektir.

TAVUK NASIL HAŞLANIR?



Tavuk göğsü yıkanmadan tencereye alınır. Tavuğu kullanacağız ürüne göre birkaç parçaya bölebilirsiniz. Parçalara bölünmesi pişme süresini kısaltacaktır.

Tencereye su ekleyin. Bu aşamada tercihe göre et ya da tavuk suyu ekleyerek lezzet alternatifleri oluşturabilirsiniz.

Haşlama suyuna dilediğiniz baharatları ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz. Özellikle defne yaprağı, tane karabiber, kereviz sapı, havuç, soğan ve tuz çok yakışacaktır. Pişme suyunu ne kadar lezzetlendirirseniz, tavuk da o kadar lezzetli olacaktır.

Tavuk kaynamaya başlayınca üzerinde köpükler oluşmaya başlayacaktır, bu köpükleri kevgir yardımı ile toplayın.

Tavuğun haşlanma süresi, parçaların büyüklüğüne ve tavuğun kas durumuna göre değişeceği için kontrollü bir şekilde pişirin.

Pişen tavuk göğsünü ister direk kullanın, ister didikleyerek saklayın ya da salatanıza koyun.

Haşlanan suyunu süzerek buz kalıpları halinde dondurucuya kaldırabilirsiniz. Afiyet olsun.

Lezzet.com.tr, Gercekgundem.com, Youtube.com

Yararlanılan kaynaklar