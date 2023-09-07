Melis Sezen'e bomba partner! Magazin dünyası bunu konuşacak

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Melis Sezen son olarak dünyaca ünlü otomobil markası Lexus‘un marka elçisi olarak Venedik Film Festivali‘nde onur konuğu olmuş, kırmızı halıda güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırmıştı. Yeni sezon için çok sayıda diziden teklif alan güzel oyuncu döner dönmez ayağının tozuyla reklam çekimine katıldı. Ülkemizin en büyük GSM Operatörü Turkcell‘in yüzü olan Melis Sezen’in yeni partneri çok konuşulacak.

Kulislerden sızan haberlere göre Turkcell reklamında Melis Sezen‘e Onur Tuna eşlik edecek. Yakında FOX‘un “Şahane Hayatım” adlı dizisinde başrol oynamaya hazırlanan ünlü oyuncu, aynı zamanda “Son Akşam Yemeği” filminde de ulu önderimiz Atatürk’ü canlandıracak.

MELİS SEZEN KİMDİR? MELİS SEZEN HAKKINDA KISA BİLGİLER

Melis Sezen, Türk oyuncudur. İlk olarak Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde oynayan Sezen, ardından Siyah İnci dizisinde oynadı. İlk başrol oyunculuğunu Leke dizisinde üstlendi. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde de başrolü üstlendi.

ONUR TUNA KİMDİR? ONUR TUNA HAKKINDA BİLGİLER

02.07.1985 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı.

Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi aldı. İstanbul’da Üç Mota, Ayla Algan, Craft ve Saim Güveloğlu’ndan eğitim almaya devam etti.

Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Ardından Filinta, Cesur Yürek, Yasak Elma, Mucize Doktor gibi birçok projelerde yer almıştır. Şu anda FOX’ta başlayan "Mahkum’" dizisinde "Fırat Bulut’" karakterini canlandırmaktadır.

Televizyonun yanı sıra 2014 yılında çekilen ‘’Bir Küçük Eylül Meselesi’’, 2019 yılında ‘’Ağır Romantik’’ 2021 yapımı olan "Benden Ne Olur" ve "Dilemma" isimli sinema filmlerinde rol aldı.

Ekran ve beyaz perde dışında müzik ile ilgilenmektedir. Gitar ve piyano çalan oyuncunun aynı zamanda kendi şarkılarından oluşan albümleri bulunmaktadır.