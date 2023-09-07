Ahsen Eroğlu yeni dizisiyle geri dönüyor! Star TV'de yıl boyunca fırtına koparmıştı

Birsen Altuntaş’ın aktardığı habere göre; SG Medya’nın yapımını üstlendiği yeni dizi “Asya”, ilgi çekici hikayesiyle çok ses getiren yapımlardan biri olmaya aday… Dizinin oyuncu kadrosunda ilk açıklanan isim Ahsen Eroğlu oldu. Canlandırdığı farklı rollerle oyunculuk konusundaki yeteneğini kabul ettiren, genç jenerasyonun parlayan yıldızlarından Ahsen Eroğlu dizinin başrolü ‘Asya’yı canlandıracak. Eroğlu yeni dizisiyle ilgili ‘’Asya, hikayesini çok sevdiğim harika bir proje… Çekimlerin bir an önce başlaması için sabırsızlanıyorum’’ dedi.

“Asya” dizisi incelikle işlenmiş karakterleri ve sürükleyici olay örgüsüyle, günümüzün toplumsal yapısına ayna tutacak. Charles Dickens’ın “Little Dorrit” romanından günümüze uyarlanan 26 bölümlük dizinin yönetmenliğini Osman Kaya, uygulayıcı yapımcılığını ise SKY Film’in sahibi Emre Oskay üstleniyor.

OYUNCU SEÇİMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan Ahsen Eroğlu’nun başrol oyuncusu olduğu diziye oyuncu seçimleri de sürüyor.

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

27 Ekim 1994 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde doğan Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunu bitirmiş ve oyunculuk eğitimini Sahne 3MOTA'da almıştı

Kariyerine 2015 yılında Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer almıştır .2019 yılında Kuzgun dizisinde canlandırdığı Kumru Cebeci karakteri ile başrolünü üstlenmiştir. 2020'den 2021'e kadar Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde baş karakter Dicle'yi canlandırmıştır.