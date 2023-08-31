Tavuk nar gibi kızarıyor! Tavada kanat kızartırken işte bilmeniz gereken tüyo

Yenidevir.com.tr’de yer alan içeriğe göre; Tavuklar, özellikle kanatlar, en sevilen atıştırmalıklarımızdan biridir. Ancak, tavada kanat kızartırken bazı püf noktalarını bilmek, lezzetli bir sonuç elde etmek için oldukça önemlidir.

İlk olarak, tavada kızartacağınız kanatların kalitesine dikkat etmelisiniz. Taze ve doğal tavuk eti kullanmak, lezzetli ve sağlıklı bir sonuç elde etmek için önemlidir. Ayrıca, kanatların boyutuna da dikkat etmelisiniz. Küçük boyutlu kanatlar, daha çabuk pişer ve daha lezzetli olur.

Kızartma işlemine başlamadan önce, tavayı iyice ısıtmanız gerekiyor. Tavayı ısıtmak için, orta ateşte yaklaşık 5 dakika bekleyin. Tava iyice ısındığında, içerisine biraz sıvı yağ ekleyin. Sıvı yağ yerine tereyağı da kullanabilirsiniz, bu da tavuğun lezzetini arttıracaktır.

Kanatları tavaya yerleştirdikten sonra, sık sık çevirmeniz gerekiyor. Bu sayede, kanatlar her tarafı eşit şekilde kızaracak ve daha lezzetli olacaktır. Ayrıca, kanatların piştiğinden emin olmak için iç sıcaklıklarını ölçebilirsiniz. Pişmiş bir kanadın iç sıcaklığı 75 derece olmalıdır.

Kanatları kızarttıktan sonra, fazla yağını almak için kağıt havlu kullanabilirsiniz. Bu sayede, kanatlar daha hafif ve daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca, üzerine baharatlar ekleyerek de lezzetini arttırabilirsiniz. Kızarmış sarımsak, kekik veya pul biber gibi baharatlar tavuğun lezzetini arttıracaktır.

Son olarak, tavada kızarttığınız kanatları servis yapmadan önce birkaç dakika dinlendirmeniz gerekiyor. Bu sayede, tavuğun içindeki suyun dağılması ve daha lezzetli hale gelmesi sağlanacaktır.

TAVUK KANAT TARİFİNİN YANINA YAKIŞAN 3 LEZZET

1. Fırında Sebzeli Tavuk Kanat: Bu yemek, hem lezzetli hem de sağlıklı bir seçenektir. Tavuk kanatları, patates, havuç, soğan ve sarımsak gibi sebzelerle birlikte fırında pişirilir. Baharatlarla tatlandırılan bu yemek, hem görsel olarak hem de lezzet açısından oldukça çekici bir seçenektir.

2. Tavuk Kanatlı Noodle: Noodle, Asya mutfağından gelen bir çeşit makarna türüdür. Tavuk kanatları, noodle ve sebzelerle birlikte pişirilerek hazırlanan bu yemek, hem doyurucu hem de lezzetli bir seçenektir. Baharatlarla tatlandırılan noodle, tavuk kanatlarına harika bir eşlik yapar.

3. Tavuk Kanatlı Salata: Salata, sağlıklı beslenme açısından oldukça önemlidir. Tavuk kanatları, yeşillikler ve sebzelerle birlikte hazırlanan bu salata, hem lezzetli hem de besleyici bir seçenektir. Salatanın sosu olarak yoğurtlu sos veya zeytinyağı-balsamik sos kullanabilirsiniz.