Tokatlı ev hanımları yaprak sarmasını böyle pişiriyor! Çok daha lezzetli oluyor

İlk olarak, yaprakların hazırlanması gerekiyor. Taze asma yaprakları kullanırsanız daha lezzetli olacaktır. Yaprakları yıkayın ve kaynar suya atarak birkaç dakika haşlayın. Daha sonra soğuk suya alın ve süzün.

İç harç için, kıyma, pirinç, soğan, domates, biber, maydanoz, tuz ve baharatları karıştırın. Bu karışımı yaprakların içine yerleştirerek sarmaları hazırlayın.

Sarmaları sararken dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktası vardır. Öncelikle, yaprakların kalın kısımlarını keserek düzgün bir şekilde sarabilirsiniz. Ayrıca, sarmaları çok sıkı olmayacak şekilde sarmanız gerekiyor. Aksi takdirde, pişerken dağılabilirler.

Sarmaları pişirmek için geniş bir tencere kullanmanız gerekiyor. Tencerenin tabanına yapraklar serin ve üzerine sarmaları yerleştirin. Sarmaların üzerine tekrar yapraklar serpin ve üzerine su ekleyin. Kısık ateşte yaklaşık 40 dakika pişirin.

Tokat usulü yaprak sarması, diğer yaprak sarması tariflerine göre daha lezzetli ve doyurucudur. İç harcındaki baharatlar ve sebzeler sayesinde çok daha zengin bir tat elde edersiniz.

YAPRAK SARMA TARİFİNİN DETAYLARI

Zeytinyağlı yaprak sarma malzemeler:

2- 3 adet kuru soğan

1 su bardağı pirinç

100 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı nane

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 domates rendesi

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 bardak Kaynamış su

3-4 dal maydanoz

Zeytinyağlı yaprak sarmanın üstü için sos:

500 ml su

Yarım limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker



Zeytinyağlı yaprak sarma yapılışı:

Ben taze yaprakla yaptım Siz salamura yaprakla yapacaksınız en az 3-4 saat ılık suda bekletip bol su ile yıkamanız gerekecektir

Taze yaprak kullanıyorsanız, kaynar Suya batırıp yapraklar sarana kadar haşlayabilirsiniz.

Sonra bir süzgeç yardımı ile yaprakların süzülmesini sağlayalım.

Pirinçleri, limonlu ve tuzlu suda 15-20 dakika kadar bekletelim, devamında süzerek, akan su altında iyice yıkayalım pirinçler süzüle dursunlar.

Soğanları yemeklik soğan şeklinde doğrayalım.

Tenceremize zeytinyağını alalım. Soğanlar, kuş üzümlerini, fıstıkları ve yağı ekleyip hep birlikte kavurma işlemine geçelim ve en son toz şekeri toz şekeri de ilave edelim. Şeker katınca soğanlar daha lezzetli olur. Fıstıkların rengi pembeleşinceye kadar hepsini birlikte kavurmaya başlayalım.

Bu harcın içine pirinçlerimizi ilave edelim ve tüm malzemeyi 4-5 dakika kadar, orta ateşte sürekli karıştırarak kavurmaya devam edelim.

Pirinçler ve malzemelerimiz hep birlikte kavrulduktan sonra tarçını, yenibaharı ve naneyi ilave edelim. Bu şekilde 2-3 dakikada daha kavurma işlemine devam edelim.

Bu aşamada içine 1 adet domates rendesini katalım. 1-2 dakika domateslerle bu şekilde kavuralım.

Pirinci ölçtüğümüz bardakla bir buçuk su bardağı kaynamış suyumuzu, tuzu ve karabiberi de tenceremize ilave edelim. Pilavımızı kısık ateşte pişirelim.

İç harcımız hazır. Şimdi üzerine maydanozları ekleyelim. Pilavımızı güzelce karıştıralım. Demlenmesi için tenceremizi bir kenara alalım. Soğusun.

Dolma harcımız sarılacak kıvama geldi ve soğudu. Harcımızı bir kaşık yardımı ile güzelce karıştıralım.

Yaprak sarmalarımızın önceden saplarını dipten kopartalım, tek tek ayırarak sarmaya hazır hale getirelim.

Tezgâhımızın üzerine bir tabak alalım yaprakları açalım içine 1 yemek kaşığı kadar hazırladığımız harçtan koyalım. Sigara böreği sarar gibi saralım. Dolmaların kalınlığı size bağlı ister ince, ister kalın şekilde sarabilirsiniz.

Tencerenin dibine, bir sıra asma yapraklarını dizelim.

Üzerine sardığımız zeytinyağlı sarmalarımızı, güzelce dizelim. Üzerine bir tutam tuz atalım.

Su, şeker, limon ve zeytinyağı ile hazırladığımız pişirme suyunu, dolmaların üzerine yavaş yavaş dökelim

Zeytinyağlı sarmaların üzerine bir tabağı ters çevirerek koyalım. Bu işlem dolmaların yukarı çıkmasını engeller.

Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını da iyice kısalım. Suyunu çekene kadar ağır ağır pişirelim.

Sarmalarımız piştikten sonra tezgâha alıp, soğumaya bırakalım ve servis tabağına alalım.

Afiyet olsun...

Kaynak: haberturk.com - gercekgundem.com - Fotoğraflar: youtube.com