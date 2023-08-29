Ömer dizisine yeni oyuncu. Usta oyuncu yıllar sonra yeniden ekranda olacak

Selahattin Paşalı; Gökçe Bahadır; Merve Dizdar; Barış Falay gibi oyuncuların başrol kadrosunda yer aldığı Ömer dizisi kısa bir süre sonra yeniden ekranda olacak.

Birsen Altuntaş’ın aktardığı habere göre; Star TV’nin Ömer dizisi 2. sezonunda da pazartesi akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam edecek. Cem Karcı‘nın yönettiği, Gülizar Irmak‘ın yazdığı OGM Pictures imzalı dizinin kadrosuna Engin rolüyle katılan Özgür Foster‘ın ailesiyle beraber hikâyede yer alacağı ortaya çıkmıştı.

İsrail formatı “Shtisel” dizisinden uyarlanan dizide Engin’in annesi Hülya‘yı usta oyuncu Esra Akkaya canlandıracak. Dizinin 2. sezon ilk bölümünün çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

BAŞKA OYUNCULAR DA KATILABİLİR

Öte yandan gelen bilgilere göre; Ömer dizisine başka oyuncuların da katılması bekleniyor. Diziye katılacak oyuncular şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda.

ÖMER DİZİSİNİN OYUNCULARI

Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Barış Falay paylaşmaktadır

ESRA AKKAYA KİMDİR?

Esra Akkaya (d. 1970, İstanbul), Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

Mahallenin Muhtarları dizisindeki "Şirin" rolüyle tanınan Akkaya, 1983 yılında Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'yla sanat hayatına atıldı. 1988'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun olan sanatçı, öğrenimi sırasında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda "Büyük Miras" adlı oyunda rol aldı. Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nun "Bedava mı Sandın" ve "Prometheus" adlı oyunlarında çalıştı. Antalya Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde de çalışan Akkaya, tiyatro dışında çeşitli TV dizileri ve filmlerde rol aldı.

1994 yılında yazmış olduğu "Bu Masal Bizim" adlı çocuk oyunu Akdeniz Kültürleri Vakfınca sahnelendi. 2010 yılında kardeşleri Kaya Akkaya ve Sarp Akkaya ile beraber AKKAdemi Tiyatro'yu kurmuşlardır.