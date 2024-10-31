Biyolojik Yaşınızı Ortaya Çıkaran Basit Yöntem
ABD’li araştırmacılar, tek ayak üzerinde dengede kalma süresinin biyolojik yaş hakkında ipuçları verdiğini ortaya koydu.
Kaynak: Gerçek Gündem
Florida’da yapılan araştırmaya göre, tek ayak üzerinde dengede kalma süresi, kişinin kas, kemik ve sinir sağlığına dair önemli bilgiler sağlıyor.
Çarpıcı bulgulara göre, 50 yaşındaki bir birey yaklaşık dokuz saniye boyunca dengede kalabilirken, 80 yaşındaki birinin bu süreyi üç saniye ile sınırlı olduğu belirtildi.
BİYOLOJİK YAŞINIZI TEST EDİN
Uzmanlar, gözler kapalıyken 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde durabilmenin sağlıklı bir vücuda işaret ettiğini, yaş faktörüne bakılmaksızın sağlıklı bireylerde bu sürenin korunabileceğini vurguladı.
HER 10 YILDA 2 SANİYE AZALIYOR
Public Library of Science dergisinde yayımlanan çalışmada, yaş ilerledikçe tek ayak üzerinde dengede kalma süresinin ortalama olarak her 10 yılda 2,2 saniye azaldığı ifade edildi. Bu bulguya göre, 50 yaşında 15 saniye dengede kalabilen bir birey, 60 yaşında yaklaşık 12,8 saniye boyunca bu durumu sürdürebiliyor.