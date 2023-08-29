Acı biber turşusu kıtır kıtır oluyor! 16 yıllık turşucunun lezzet tüyosuymuş

Gercekgundem.com’da aktarılanlara göre; Turşu yapımı, ülkemizde oldukça popüler bir hobi ve geleneksel bir mutfak kültürüdür. Özellikle kış aylarında tüketilen turşular, sağlıklı beslenmenin de önemli bir parçasıdır. Acı biber turşusu ise, lezzeti ve baharatlı tadı ile sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biridir. Ancak, acı biber turşusu yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. Bu noktaları, 16 yıllık turşucu İbrahim Siviş Daşpınar paylaşımları ile bizlerle paylaşıyor.

1. Biberleri Seçerken Dikkatli Olun: Acı biber turşusu yaparken, biberlerin tazeliği ve kalitesi oldukça önemlidir. Biberleri seçerken, kabukları pürüzsüz, parlak ve canlı renkte olanları tercih edin.

2. Biberleri Yıkayın: Biberlerinizi iyice yıkayın ve kurulayın. Bu sayede turşunuzun daha sağlıklı ve hijyenik olmasını sağlayabilirsiniz.

3. Biberleri Dilimleyin: Biberleri ince dilimler halinde kesin. Bu sayede turşunuz daha homojen bir şekilde marine edilecektir.

4. Tuz Miktarını Doğru Ayarlayın: Turşu yaparken tuz miktarı oldukça önemlidir. Acı biber turşusu için 1 kilo biber için 100 gram tuz yeterli olacaktır.

5. Sirke Miktarını Doğru Ayarlayın: Sirke miktarı da turşunun lezzeti için oldukça önemlidir. Acı biber turşusu için 1 kilo biber için 1 litre sirke yeterli olacaktır.

6. Baharatları Ekleyin: Acı biber turşusu yaparken, baharatlar da oldukça önemlidir. Karabiber, kimyon, kekik gibi baharatları turşunuza ekleyebilirsiniz.

7. Sarımsak Kullanın: Sarımsak, turşunun lezzetini arttıran bir diğer malzemedir. Turşunuza sarımsak ekleyerek lezzetini arttırabilirsiniz.

8. Turşunu Marine Edin: Hazırladığınız turşuyu uygun bir kapta marine edin. Marine süresi en az 1 hafta olmalıdır.

9. Uygun Ortamda Saklayın: Marine ettiğiniz turşuyu uygun bir ortamda saklayın. Serin ve karanlık bir yerde saklamak turşunuzun daha uzun süre dayanmasını sağlar.

10. Afiyetle Tüketin: Turşunuzu hazırladıktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Ancak, turşunuzu açtıktan sonra hava almasına izin vermeyin ve buzdolabında saklayın.

Acı biber turşusu malzemeler;

300 gram küçük boy acı biber

5 diş sarımsak

1 çay bardağı üzüm sirkesi

1 adet limon suyu

1,5 yemek kaşığı kaya tuzu

2 su bardağı su



Acı biber turşusu yapılışı;

Biberleri akan suyun altında güzelce yıkayın biberleri kurutup sarımsakları ortadan ikiye bölün.

Bir kabın içerisine sirke, tuz, limon ve suyu karıştırın.

Biberleri kavanozun içerisinde sıkı sıkı bastırarak dizin.

Aralara doğranmış sarımsakları ilave edin.

Hazırladığınız sıvı karışımı kavanozun içine aktarın.

Kavanozun ağzını sıkıca kapatın. Güzelce çalkalayın.

Serin ve kuru bir ortamda yaklaşık 15-20 gün kadar tadının ve renginin oturası adına bekletin.

Ardından kavanozun kapağını dikkatli bir şekilde açarak afiyetle tüketin.

kaynak: haberturk.com - gercekgundem.com - fotoğraflar: youtube.com