Dumanı üstünde tütüyor. Lezzeti üçe katlanıyor! Aşçıların mercimek çorbası yaparken uyguladığı tüyo

Mercimek çorbasının lezzeti, tam kıvamında olup dumanı üstünde tütmesiyle ortaya çıkar. Bu nedenle, aşçıların uyguladığı bazı püf noktaları sayesinde mercimek çorbası yapmak artık daha kolay.

Gercekgundem.com'da yer alan bilgilere göre; İşte, aşçıların mercimek çorbası yaparken uyguladığı 7 püf nokta:

1. Mercimekleri yıkayın ve süzün.

Mercimekleri yıkamak, çorbanın temiz olmasını sağlar. Ayrıca, mercimeklerin suyu çektikten sonra daha hızlı pişmesini sağlar.

2. Soğanları küçük küçük doğrayın.

Soğanlar, çorbanın lezzetini arttırır. Küçük küçük doğranan soğanlar, çorbanın tadını daha iyi yansıtır.

3. Tereyağı kullanın.

Tereyağı, çorbanın kıvamını arttırır ve lezzetini zenginleştirir. Ayrıca, tereyağı kullanmak çorbanın daha kremsi olmasını sağlar.

4. Baharatları doğru ölçülerde kullanın.

Baharatlar, çorbanın lezzetini arttırır. Ancak, doğru ölçülerde kullanmak önemlidir. Aşırı baharat kullanmak, çorbanın tadını bozabilir.

5. Su yerine tavuk suyu kullanın.

Tavuk suyu, çorbanın lezzetini arttırır. Ayrıca, tavuk suyu kullanmak çorbanın daha besleyici olmasını sağlar.

6. Patates veya havuç kullanın.

Patates veya havuç, çorbanın kıvamını arttırır. Ayrıca, patates veya havuç kullanmak çorbanın daha besleyici olmasını sağlar.

7. Blender kullanarak pürüzsüz hale getirin.

Blender kullanarak çorbayı pürüzsüz hale getirmek, çorbanın tadını daha iyi yansıtır. Ayrıca, blender kullanarak çorbayı pürüzsüz hale getirmek, çorbanın daha iyi pişmesini sağlar.