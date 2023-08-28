Lahana turşusunu lezzetlendiriyor. Turşu bidonuna mutlaka ekleyin

Gercekgundem.com'da yer alan içerikte; Lahana turşusu yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktalar paylaşıldı. İşte bilmeniz gerekenler

1. Taze Lahanalar Kullanın



Lahana turşusu yaparken kullanacağınız lahanaların taze olması çok önemlidir. Taze lahanalar turşunun daha lezzetli olmasını sağlar. Ayrıca taze lahanaların turşu yapımında daha kolay şekil alması da avantajdır.

2. Lahanaları İnce Dilimleyin



Lahana turşusu yaparken lahanaları ince dilimler halinde kesmeniz gerekmektedir. İnce dilimlenen lahanalar daha hızlı turşulaşır ve daha lezzetli olur.

3. Turşu Bidonuna Nohut Ekleyin



Lahana turşusu yaparken turşu bidonuna mutlaka birkaç adet nohut ekleyin. Nohutlar, turşunun daha lezzetli ve kıvamlı olmasını sağlar.

4. Turşuyu Serin Bir Yerde Saklayın



Lahana turşusunu yaparken, turşuyu serin bir yerde saklamak çok önemlidir. Yüksek sıcaklıklar turşunun bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle turşuyu serin bir yerde saklamak, turşunun daha uzun süre dayanmasını sağlar.

5. Turşuyu Lezzetlendirmek İçin Baharat Kullanın



Lahana turşusunu daha lezzetli hale getirmek için baharat kullanabilirsiniz. Kimyon, kırmızı biber, sarımsak gibi baharatlar, turşunun lezzetini arttırır. Ancak baharat kullanırken ölçüyü kaçırmamaya dikkat edin.

MALZEMELER



1 adet lahana (büyük boy)

3 yemek kaşığı kaya tuzu

2 adet orta boy havuç

5 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı üzüm sirkesi

2 litre içme suyu

1 çay kaşığı limon tuzu



TARİF



Dış yapraklarını ayıkladığınız ve bol suda yıkadığınız sert ve sık yapraklı turşuluk lahananın orta kısmında bulunan kök kısmını keskin bir bıçak yardımıyla çıkartın. En az dört eşit parçaya böldüğünüz lahanayı arzu ettiğiniz büyüklükte doğrayın. Özellikle kök kısmına doğru giden sert yaprakları ne kadar çok küçültürseniz turşunun o kadar kısa sürede olacağını aklınızda bulundurun.

Lahanaların üzerine kaya tuzunu ilave edip tuzla beraber ovun.

Temiz ve geniş bir kavanoza ovduğunuz lahanaları ekleyin.

Aralara kabukları soyulmuş ve iri doğranmış havuçları dizin ve tekrardan lahana ilavesiyle kavanozu doldurun.

Kavanozu doldurduktan sonra toz şeker, sarımsak ve sirkeyi ilave edin.

İçme suyunu lahanaların üzerini geçecek kadar doldurun.

Son olarak limon tuzunu ilave edip kavanozun ağzını hava almayacak şekilde kapatın ve oda ısısında, güneş görmeyen bir yerde 15 gün süreyle muhafaza edin. Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edin.

AFİYET OLSUN!