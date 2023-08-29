Kızılcık Şerbeti dizisi yasaklanıyor mu? Mahkemeden Show TV’yi ilgilendiren karar

Geçtiğimiz yıl Kızılcık Şerbeti dizisi en çok izlenen dizilerden biri olmuştu. Ancak diziye peş peşe kesilen cezalar dizinin yayından kaldırılacağı endişesini doğurmuştu.

RTÜK DİZİYİ YASAKLADI MI?

Bazı sosyal medya hesaplarında Kızılcık Şerbeti dizisinin yasaklanacağı öne sürülmüştü. Ancak o iddialar doğru çıkmadı.

MAHKEMEDEN SHOW TV’YE İYİ HABER

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı habere göre; Geçen sezon 5 kez yayın durdurma cezası alan Show TV’nin fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin kalan cezasını Ankara 22. İdare Mahkemesi ağır bularak iptal etti.

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin 2. sezon çekimleri yarın başlıyor. Show TV’nin yapımcı Faruk Turgut’un patronu olduğu Gold Film imzalı fenomen dizisiyle ilgili ekibi, kanalı ve fanlarını çok sevindiren bir haber geldi. Dizide başarılı oyuncu Ceren Karakoç’un hayat verdiği Nursema karakterinin zorla evlendirildiği adam tarafından camdan itildiği sahneye kadına şiddet öğesi içerdiği gerekçesiyle Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından idari para ve 5 kez yayın durdurma cezası verilmişti.

Cezanın 2 haftalık bölümü uygulanmış, dizinin yayın saatinde RTÜK’ün gönderdiği belgeseller Show TV’de yayınlanmıştı. Dizinin kalan 3 haftalık yayın durdurma cezasının uygulanıp uygulanmayacağı merak konusuydu. Avukat Hakan Ayranpınar’ın temsil ettiği Gold Film karara itiraz etti. Ankara 22. İdare Mahkemesi, Gold Film‘in açtığı davada verilen cezayı ağır bularak iptal etti.

YENİ OYUNCULAR KATILACAK

Gercekgundem.com sitesinde aktarılan habere göre; Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna yeni oyuncular da dahil olacak. Bu kapsamda görüşmeler de devam ediyor.