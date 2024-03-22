Kuyumcular Odası Başkanı Uyardı! Altında büyük tehlike

Son dönemde altın fiyatlarının sürekli rekorlar kırması, kuyumcularda altın stoklarının azalmasına neden olmaya başladı. Özellikle İstanbul ve diğer illerde bu durumun ciddi boyutlara ulaştığı gözlemlenirken, konuyla ilgili olarak Darphane'den yeni bir açıklama geldi.

Darphane yetkilileri, altın talebinin artmasıyla birlikte üretim kapasitelerini artırdıklarını ve ekstra mesailerle stokların sürdürülebilirliğini sağlamaya çalıştıklarını belirttiler.

Ekonomistler ise, altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi durumunda, kuyumcularda altın bulunurluğunun daha da zorlaşabileceği konusunda uyarılarda bulundular.

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, son dönemde altına olan ilgiyle birlikte harekete geçen dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu

SAHTE ALTINI ANLAMANIN 3 YOLU

Altının sahte olup olmadığını anlamanın birkaç yolu vardır. Altını bir mıknatısa yaklaştırın, eğer altını mıknatısa yapışırsa muhtemelen sahtedir. Altını su dolu bir kaba koyun, eğer altın batarsa muhtemelen gerçektir. Altını bir çini parçasına sürtün, eğer altın iz bırakırsa muhtemelen gerçektir.

Sahte altın genellikle gerçek altından daha hafiftir. Sahte altın genellikle gerçek altından daha yumuşaktır. Sahte altın genellikle gerçek altından daha parlak bir renge sahiptir

Altının gerçek olup olmadığını test etmenin birkaç yolu vardır. Altını bir kuyumcuya götürün, onlar altının gerçek olup olmadığını size söyleyebilirler.

Altının bulunamaması fiyatları yükseltiyor mu?



Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk konuyla ilgili konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Tabi yükseltiyor, bir taraftan da eski tarihli dediğimiz yani müşteriden gelen altın yeni üretimli altın fiyatı haline gelmiş oldu. Artık altında eski üretim ve yeni üretim tarihli arasında bir fiyat farkı kalmadı. Önümüzdeki günlerde söylenildiği gibi ürün artırılır ve kuyumcu da talepte bulunursa makas tekrar açılır.