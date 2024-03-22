9 bin mağazası bulunuyordu. Dev firmanın iflası kabul edildi

Almanya'nın en büyük giyim mağazalarından biri olan Peek & Cloppenburg geçtiğimiz yıl iflas başvurusu yapmıştı. Dev şirketin iflası kabul edildi

9 bin mağazası bulunuyordu. Dev firmanın iflası kabul edildi

Son dönemde dünya genelinde birçok şirketin iflas haberleriyle karşılaşıyoruz. Almanya'nın önde gelen giyim mağazalarından biri olan Peek & Cloppenburg'un iflas başvurusunun kabul edilmesi, şirketin resmen iflas ettiği anlamına geliyor.

Peek & Cloppenburg, uzun yıllardır sektördeki varlığıyla bilinen ve geniş bir müşteri kitlesine hizmet veren köklü bir markaydı. Ancak yaşanan ekonomik zorluklar ve piyasadaki değişimler, şirketin iflas etmek zorunda kalmasına neden oldu.

Milli Gazete'deki habere göre; Dünya genelinde birçok şirketten iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Almanya'nın en büyük giyim mağazalarından biri olan Peek & Cloppenburg'un iflas başvurusu kabul edildi ve dev şirket resmen iflas etti

Almanya'da iflas eden şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Ülkenin önde gelen zincir giyim mağazalarından Peek & Cloppenburg'un iflas başvurusunun ardından Alman Perakendeciler Birliği, bu yıl sonuna kadar 9 bin mağazanın daha kapanmasını öngördüğünü açıkladı.

Worms Üniversitesi Ticaret Uzmanı Jörg Funder, "İnsanlar daha az alışveriş yapıyor. Kar elde edemeyen mağazalar kapanmak zorunda kalıyor" şeklinde konuştu. Mağazaların kapanmasıyla birlikte binlerce kişi işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalacak.

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