Bursa’da Korkunç Cinayet! Boğazı Kesilerek Öldürüldü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısında boğazı kesilmiş bir erkek cesedi bulundu. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen şahsın öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Bursa’da Korkunç Cinayet! Boğazı Kesilerek Öldürüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. İznik Gölü Sahil Yolu üzerinde boğazı kesilmiş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu belirlendi.

Olay, ilçeye bağlı Çakırlı Mahallesi altında yer alan sahil yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz bir şahsı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan kontrollerde, cesedin boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.

Etiketler
Cinayet Bursa
Son Güncelleme:
AK Parti Kurmayları Gerçek Gündem'e Konuştu... Meclis 'Terörsüz Türkiye' İçin Harekete Geçiyor: İşte Kurulacak Komisyonun Detayları Meclis 'Terörsüz Türkiye' İçin Harekete Geçiyor: İşte Kurulacak Komisyonun Detayları
Sporcular ve En Sağlıklı Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Sporcular ve En Sağlıklı Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Trafik Yasası Geri Çekildi: AK Parti Tartışmalı Düzenlemeyi Erteledi Trafik Yasası Geri Çekildi: AK Parti Tartışmalı Düzenlemeyi Erteledi
Savunma Sanayisinin Devleri Açıklandı: İşte Dünyanın En Değerli Şirketleri Savunma Sanayisinin Devleri Açıklandı: İşte Dünyanın En Değerli Şirketleri
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Erkek Vahşeti! Sevgilisini Katledip İntihar Etti, Kan Donduran Detay Ortaya Çıktı İstanbul'da Erkek Vahşeti! Sevgilisini Katledip İntihar Etti, Kan Donduran Detay Ortaya Çıktı
Trafik Yasası Geri Çekildi: AK Parti Tartışmalı Düzenlemeyi Erteledi Trafik Yasası Geri Çekildi: AK Parti Tartışmalı Düzenlemeyi Erteledi
Meteoroloji'den Hafta Sonu Plan Yapanlara Kötü Haber! Sıcak Havaya Sağanak Molası Sıcak Havaya Sağanak Molası
Bursa’da Korkunç Cinayet! Boğazı Kesilerek Öldürüldü Korkunç Cinayet! Boğazı Kesilerek Öldürüldü
AK Parti Kurmayları Gerçek Gündem'e Konuştu... Meclis 'Terörsüz Türkiye' İçin Harekete Geçiyor: İşte Kurulacak Komisyonun Detayları Meclis 'Terörsüz Türkiye' İçin Harekete Geçiyor: İşte Kurulacak Komisyonun Detayları