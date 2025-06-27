Bursa’da Korkunç Cinayet! Boğazı Kesilerek Öldürüldü

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. İznik Gölü Sahil Yolu üzerinde boğazı kesilmiş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, yabancı uyruklu bir kişiye ait olduğu belirlendi.

Olay, ilçeye bağlı Çakırlı Mahallesi altında yer alan sahil yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz bir şahsı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan kontrollerde, cesedin boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme başlattı.