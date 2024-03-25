NOW TV'nin en iddialı dizisiydi; 9 bölüm sonra sezon finali yapıyor

Gaddar dizisi, NOW TV platformunda izleyicilerle buluşmaya devam ederken sezon finaline doğru hızla ilerliyor. Dizinin 9 bölüm sonra sezon finali yapacağı bilgisi, hayranları tarafından merakla beklenmekte. Gaddar dizisinin heyecanla takip edilen bu sezon finali, izleyicilere sürpriz gelişmeler ve unutulmaz anlar yaşatmaya aday görünüyor. Dizinin takipçileri, sezon finaline kadar yaşanacak gelişmeleri heyecanla beklerken, yapımcı ekip ve oyuncuların da final bölümü için özenle çalıştığı biliniyor.

SEZONUN EN İDDİALI DİZİSİ

Gaddar dizisi, sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümleri Eylül ayında ekranda olacak. Haziran ayı itibariyle diziye ekran arası verilecek.

GADDAR DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Gaddar, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2024 tarihinde yayımlanan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı, başrollerini Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, ve Erdal Özyağcılar'ın paylaştığı Türk yapımı aksiyon ve dram dizisidir.

GADDAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Gaddar, Doğu'da görev yapan bir asker olan Dağhan'ın hikayesini anlatıyor. Dağhan, askerden döndükten sonra kiralık bir katile dönüşür ve "Gaddar" lakabını alır