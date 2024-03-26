Kimse evde yapıldığına inanmıyor; Ağlayan Kek böyle pastane usulü oluyor

Eğer siz de evde kolayca yapabileceğiniz ama pastane lezzetinden ödün vermek istemeyeceğiniz bir tarif arıyorsanız, Ağlayan Kek tarifi tam size göre....

Ağlayan Kek, son zamanlarda oldukça popüler hale gelmiş bir tarif. Ağlayan Kek oldukça basit bir tarife sahip ve evde rahatlıkla yapılabilir.

Ağlayan Kek'in temel malzemeleri ve işte tarifi

Kek İçin:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya



Islatmak İçin:



Yarım su bardağı süt

Krema İçin:



2 su bardağı süt

4 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin



Yapılışı:

Öncelikle büyük borcamda ağlayan kek için yumurtaları ve şekeri mikserle köpük köpük olana kadar çırpın. Ardından sıvı yağ ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek bu karışıma ekleyin ve spatula ile karıştırın. Kek hamuru hazır olacaktır. Hazırladığınız kek hamurunu yağlanmış bir kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

Kek piştikten sonra fırından çıkarın ve soğuması için bekletin. Bu arada krema için, bir tencerede süt, toz şeker, un ve kakaoyu karıştırın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin.

Pişen kremanın altını kapatıp içerisine tereyağı veya margarini ekleyin ve eritin. Kek biraz soğuduktan sonra üzerine yarım su bardağı sütü dökerek eşit bir şekilde yayın. Bu şekilde keki ıslatmış olacaksınız. Kekin üzerine hazırladığınız kremayı dökün ve spatula yardımıyla düzgün bir şekilde yayın. Pastayı buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin ve kremasının iyice donmasını sağlayın. Dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

Kaynak: haberturk.com, youtube.com