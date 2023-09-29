25 yıllık aşçı açıkladı! Sünger gibi kek pişirmenin püf noktası! Hamura ekleyin...

Kek yapmak, evde yapılabilecek en keyifli ve lezzetli aktivitelerden biridir. Ancak kekin kuru veya sert olması, bu keyifli aktiviteyi kabusa çevirebilir. Kekin kıvamını koruyarak sünger gibi pişirmenin püf noktalarını sizler için derledik.

Kekin içi neden kuru olur?



Kekin kuru kalmasında en önemli nedenlerden biri malzemelerin oranıdır. Kekin yumuşak veya kuru olmasını sağlayan, tarifte kullanılan sıvı malzemelerdir. Kekin yumuşacık olması için tarifte verilen yağ oranına dikkat edilmelidir. Ayrıca pişirme süresi de uygun olacak şekilde ayarlanmalıdır. Kekin yağı az gelirse, olması gerekenden daha kuru ve sert olacaktır. Fırını ısıtmadan keki pişirmek de kekin kurumasına yol açar. Dikkat edilecek diğer unsur ise fırını fansız çalıştırmaktır. Fansız çalışan fırında hava akımı azalır, böylece kek daha nemli ve yumuşak kalır. Keki pişirirken fırına su dolu bir tepsi koymak da kıvamın yumuşak olmasını sağlar. Ayrıca katı ve sıvı malzemelerin oranı da çok önemlidir. Unu fazla eklemek, kekin kurumasındaki sebeplerden biridir.

Kekin kuru olmaması için ne yapmalıyız?



Kek harcını hazırlarken malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen göstermek gerekiyor. Kek tarifinde verilen malzeme oranına sadık kalınmalıdır. Göz kararı eklemek yerine ölçü kapları kullanmak daha doğrudur. Kuru malzemeleri eleyerek ilave edin. Kek harcının kıvamı ne çok sıvı, ne de çok koyu olmalıdır. Kek harcının kıvamı çok koyu olursa, süt veya yağ ilavesiyle akışkan bir hale getirebilirsiniz. Hazırlayacağınız kekin içinde tereyağı kullanacaksanız, mutlaka az miktarda sıvı yağ ekleyin. Kakaolu kek yaparken, un miktarını azaltın. Keki pişirirken fırında ön ısıtma yapmayı unutmayın. Pişirme işleminden sonra keki oda sıcaklığında dinlendirin. Daha sonra dilimleyin. Keki saklarken yağlı kağıtlara veya buzdolabı poşetlerine doldurun. Hava almayacak şekilde kapattıktan sonra buzdolabında veya buzlukta saklayın. Böylece kekin sonradan kurumasının önüne geçebilirsiniz.

Sünger gibi kek tarifi ile karşınızdayız!

Limonlu cevizli kek tarifi ile ağızlarınızın tadı damağınızda kalacak. Bu tarifimizde kek yapımının püf noktalarını sizlerle paylaşacağız.

Malzemeler:

- 1 su bardağı toz şeker

- 2 paket vanilin

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı yoğurt

- 1 paket kabartma tozu

- 10 – 15 adet ceviz içi (iri ve parçalanmış olursa daha iyi olur)

- 1 adet limon kabuğu rendesi

- 1 ya da 2 su bardağı sıvı yağ

- 2,5 su bardağı un

- 1 adet limon suyu

Limonlu cevizli kek nasıl yapılır?

1. Yumurtaları bir kaba kırdıktan sonra üzerine toz şeker ilave edin. İki malzemeyi yeterince çırptıktan sonra yoğurt, sıvı yağ ve limon suyunu ekleyerek çırpma işlemini sürdürün.

2. Üzerine kabartma tozu, vanilin ve un dâhil edin. Limon kabuğu rendesini de koyduktan sonra çırpmaya devam edin.

3. Çırptığınız kek harcına iri iri parçaladığınız ceviz içlerini ilave edin. Son bir kez spatula kullanarak karıştırın.

4. Unlanmış ve yağlanmış kek kalıbına hazırladığınız harcı aktarın.

5. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına koyduğunuz harcı 35 dakika kadar kontrollü olarak pişirin.

6. Piştikten sonra keki fırından alın ve soğumaya bırakın.

7. Dilimleyerek servis edin.

Sünger gibi kek tarifi için dikkat etmeniz gereken noktalardan biri, yumurtaları ve şekeri yeterince çırpmaktır. Bu sayede kekiniz daha kabarık ve hafif olacaktır. Ayrıca cevizleri iri parçalara ayırarak kek hamuruna eklemek, kekinize lezzet katacaktır.

Kek yapımında unun kalitesi de oldukça önemlidir. Bu nedenle kaliteli bir un kullanmanız, kekinizin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

Sünger gibi kek tarifi ile misafirlerinizi şaşırtabilirsiniz. Limonlu cevizli kek, özellikle çay saatlerinde servis edebileceğiniz harika bir lezzet alternatifi olacaktır.

Afiyet olsun!