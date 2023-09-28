Canan Karatay korkuttu! Sofrada tüketilen o yemek erkekleri kötü etkiliyor...

Herkesin severek tükettiği ''pilav'' hakkında Canan Karatay herkesi korkuttu.

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Canan Karatay korkuttu! Sofrada tüketilen o yemek erkekleri kötü etkiliyor...

Canan Karatay, bir uyarıda bulunarak erkeklerin pilava olan merakının saç dökülmesinin temel sebebi olduğunu belirtti. Lezzetli olmasına rağmen pilavın insülin seviyesini yükselttiğini vurgulayan Karatay, erkeklerin sürekli olarak pilav tüketmemeleri gerektiğini ifade etti. Sağlıklı bir yaşam için beslenmenin önemini vurgulayan Karatay, dengeli ve doğru beslenme alışkanlıklarının saç sağlığına da olumlu etki edeceğinin altını çizdi.

Yeniçağ'daki habere göre; Canan Karatay, “Erkekler pilava çok meraklı oturup da devamlı pilav yemesinler, lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir. Çünkü insilünü yükseltir” diyerek uyarılarda bulundu.

Saç dökülmesi, erkeklerin korkulu rüyası olarak bilinir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar ve ünlü Profesör Canan Karatay’ın açıklamaları da bu konuda önemli çıkışlar sağlamaktadır. Karatay, yaptığı açıklamada, insülin eksikliği ile saç dökülmesi arasında bir ilişki olduğunu vurgulayarak, özellikle erkekleri bu konuda uyardı. Ayrıca, sıkça tüketilen pilavın da kelliğe neden olabileceği konusunda da dikkat çekti.

“SAÇ DÖKÜLMESİNİN TEMEL SEBEBİDİR”

Canan Karatay, pirincin saç dökülmesine neden olan besinlerden biri olduğunu belirterek şu sözleri kullandı:

“Pirincin saç dökülmesine neden olan besinlerden biri. Bu tamamen bilimseldir, kitabımda da anlatıyorum. Erkekler pilava çok meraklı oturup da devamlı pilav yemesinler, lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir. Çünkü insilünü yükseltir”

SAÇ DÖKÜLMESİNİN 10 NEDENİ

Canan Karatay korkuttu! Sofrada tüketilen o yemek erkekleri kötü etkiliyor... - Resim : 1
1. Genetik Yatkınlık: Aile üyelerinde saç dökülmesi olan kişiler, genetik olarak saç dökülmesine daha yatkındır.

2. Hormonal Değişiklikler: Hormon seviyelerindeki değişiklikler, özellikle menopoz veya doğum sonrası dönemde, saç dökülmesine neden olabilir.

3. Stres: Yoğun stres altında olmak, saç dökülmesinin bir başka yaygın nedenidir.

4. Yanlış Beslenme: Sağlıksız bir beslenme düzeni, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri alamamasına ve saç sağlığını etkileyebilir.

5. Saç Bakımı: Saçı sık sık yıkamak, sıcak suyla yıkamak veya aşırı saç şekillendirme ürünleri kullanmak, saçın zayıflamasına ve dökülmesine neden olabilir.

6. Sağlık Sorunları: Bazı sağlık sorunları, özellikle tiroid hastalıkları veya saç derisi enfeksiyonları gibi durumlar, saç dökülmesine yol açabilir.

7. İlaç Kullanımı: Bazı ilaçlar, özellikle kemoterapi gibi güçlü tedaviler, saç dökülmesine neden olabilir.

8. Saç Tarzı: Saçı sürekli olarak sıkı bir şekilde toplamak veya sıkı örgüler yapmak, saç köklerine zarar vererek saç dökülmesine yol açabilir.

9. Sigara ve Alkol Kullanımı: Sigara içmek ve aşırı alkol tüketmek, saç sağlığını olumsuz etkileyebilir ve saç dökülmesine neden olabilir.

10. Yaşlanma: Yaşlanma süreciyle birlikte saç dökülmesi doğal bir durumdur ve genellikle yaşa bağlı olarak ortaya çıkar.

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