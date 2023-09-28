Biber acısı nasıl geçer? Ağzınız burnunuz yandıysa hemen bunu yapın...

Acı biber yemek, lezzetli bir deneyim olabilir ancak bazı kişiler için işkenceye dönüşebilir. Acı sivri biberi doğramak bile, etkisini hissetmeye yetebilir. Ellere bulaşan acı gittikçe artarken, geçirecek bir çare araştırılır. Aynı şekilde, acı biberden yanan ağız nasıl geçer sorusu da sıkça sorgulanır. Bu yazımızda, biberin acısını anında geçirecek yöntemler hakkında bilgi vereceğiz.

Acı biberin içinde bulunan capsaicin maddesi, vücuda girdiğinde ağızda, boğazda ve midede yanma hissi oluşturur. Ayrıca, gözlerde yaşarma, burun akması ve ciltte kızarıklık gibi yan etkilere de neden olabilir. Bu nedenle, acı biberi tüketmeden önce dikkatli olmakta fayda vardır

Ensonhaber.com'da aktarılanlara göre; Kahve telvesi ellerinizdeki biber acısından kurtulmanızı sağlayacaktır. Kahve telvesi ile ellerinizi güzelce ovun.

Soğanı rendeleyip süzgeçten suyunu çıkarın ellerinizi soğan suyunda tutun.

Domates doğramak, domatesle temas etmek de eldeki biber acısını gidermekte önemli rol oynayacaktır.

Zeytinyağı ile toz şekeri karıştırıp ellerinize sürün. 10-15 dakika bekleyin.

Tuzlu su, acı biberden kaynaklı olan ağız yanmasına iyi gelir.

ACI BİBERİN ETKİSİNİ BİTİREN DİĞER YÖNTEMLER

İlk olarak, acı biberi yemeden önce su içmek yerine süt içmeniz önerilir. Süt, içerdiği kazein proteinleri sayesinde acıyı hafifletir ve ağzınızdaki yanma hissini azaltır. Ayrıca, yoğurt da aynı etkiyi gösterebilir. Yoğurt, içerdiği probiyotikler sayesinde mideyi yatıştırır ve ağzınızdaki acılığı azaltır.

Bunun yanı sıra, limon suyu da acı biberin etkilerini azaltabilir. Limon suyu, içerdiği asit sayesinde ağızda oluşan acılığı nötralize eder. Ayrıca, limon suyunun içerdiği C vitamini de bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

Eğer ağzınızdaki yanma hissi çok şiddetliyse, buz kullanabilirsiniz. Buz, ağzınızdaki dokuların uyuşmasına ve acının hafiflemesine yardımcı olur. Ayrıca, soğuk su da aynı etkiyi gösterebilir.

Son olarak, acı biberi yedikten sonra sakız çiğnemek de ağızda oluşan acılığı azaltabilir. Sakız çiğnemek, tükürük üretimini artırır ve ağızda oluşan acılığı nötralize eder.