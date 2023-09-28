4 mevsim yaz olsun diyen 3 burç belli oldu! Aynı Ağustos Böceği gibiler...

Belirli burçlar, soğuk havalardan nefret ederken yaz sıcağına bayılıyor. Özellikle Ağustos ayında tatil planlarına odaklanan, dinlenmeyi seven ve herhangi bir şey yapmak istemeyen 3 burç var. Bu burçlar, yazın keyfini çıkarmak için her şeyi yapmaya hazırdır ve sıcak havanın tadını çıkarmak için sabırsızlanırlar. Tatil planları, plaj partileri ve güneşin tadını çıkarmak için bu burçlar, yaz aylarında en mutlu oldukları dönemi yaşarlar.

haberglobal'de yer alan bir içerikte; Yazı çok seven burçların listesi paylaşıldı. İşte o burçlar

BOĞA BURCU (21 NİSAN-20 MAYIS)



Tembelliği seven Boğa burcu yaz bitince tatil de bitecekmiş gibi düşünür. Çalışmaktan keyif alır ama tatile gelince de hakkını vermek ister. Bu yüzden Boğa burcu yaz miskinliğini sever.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ-22 AĞUSTOS)



Kendini her zaman rahat ve konforlu hissetmek isteyen Aslan burcu için kış yorucudur. Ne yağmurda ıslanmayı severler ne de havalar buz gibiyken kendilerini zora sokmayı. Bu yüzden Aslan burcu yaz insanıdır.

KOVA BURCU (21 OCAK-18 ŞUBAT)



Üşümeyi sevmeyen Kovalar için kış ayları bunaltıcıdır. Her ne kadar sıcaktan şikâyet etseler de Kovalar da yazı sever. Yazın evde takılmayı her şeye tercih edebilirler.