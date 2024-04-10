Yağ içinde kalmış aspiratörü temizleme tekniği: Üstelik ovalama bile gerektirmiyor

Aspiratör temizliği, mutfak hijyeni için oldukça önemlidir. Ancak aspiratörün yağ içinde kaldığında temizliği oldukça zor olabilir. Bu durumda, yağ içinde kalmış aspiratörü temizleme tekniği ile ilgili pratik bir çözüm bulunmaktadır. Üstelik, bu teknik ovalama gerektirmez ve oldukça etkilidir.

Bu teknik sayesinde, yağ içinde kalmış aspiratörü temizlemek oldukça kolay hale gelmektedir.

ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ

Mynet.com'daki bilgilere göre; Sürekli olarak ocakta pişen yemeğin yağına maruz kalan aspiratörün yüzeyinde çıkarılması zor, inatçı lekeler birikebilir. Bu lekelerin temizliğinde kimyasal maddeleri kullanmak yerine soda gibi doğal ve düşük maliyetli içerikten yardım alabilirsiniz. Bunun için 2 şişe maden suyuna ve aspiratör filtresinin sığacağı genişlikte bir tencereye ihtiyacınız var.

Soda kullanarak aspiratör temizliğinde yapmanız gerekenler şöyle;

Yerinden çıkardığınız aspiratör filtresini derin ve geniş bir tencere içerisine koyun.

Tencerenin içerisine aspiratör filtresini örtecek miktarda su ekleyip ocakta kaynamaya bırakın.

Su kaynamaya başlayınca içerisine 2 şişe sodayı ekleyin ve aspiratör filtresini iyice suya batırın.

Bu şekilde 10 dakika bekleyin. Zaman içerisinde aspiratör filtresindeki yağların suya karıştığını görebilirsiniz.

10 dakika geçince filtreyi sudan çıkarıp fırça ile iyice fırçalayın.

KARBONATLA ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ

Dilerseniz karbonat kullanarak aspiratörünüzü temizleyebilirsiniz.

Yağdan ve kirden kararmış aspiratör filtrelerinin eski temiz günlerine kavuşmasında en etkili yolların başında karbonat geliyor. Eğer sürekli kızartma yapıyorsanız ve aspiratör filtrenizin temizliğini uzun zamandır ihmal ettiyseniz karbonat sizin kurtarıcınız olabilir. Bunun için 1 çay bardağı kadar karbonat ve derin bir tencereye ihtiyacınız var.

Öncelikle aspiratörün filtresini çıkarın.

Çelik tencereye suyu ve filtreyi ekleyerek kaynamaya bırakın.

Kaynamakta olan suya köpürtmeden azar azar karbonatı ekleyin.

Bu şekilde kaynarken yağ ve kirlerin suya geçtiğini gördükten sonra filtreyi suyun içerisinden çıkarın.

Filtrenizi bulaşık süngeriyle ovalayarak temizleyin ve ardından suyla durulayın.