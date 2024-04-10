Yağ içinde kalmış aspiratörü temizleme tekniği: Üstelik ovalama bile gerektirmiyor

Yağ içinde kalmış aspiratörü temizleme yöntemi: Bu yöntemle aspiratör pırıl pırıl oluyor

Yağ içinde kalmış aspiratörü temizleme tekniği: Üstelik ovalama bile gerektirmiyor

Aspiratör temizliği, mutfak hijyeni için oldukça önemlidir. Ancak aspiratörün yağ içinde kaldığında temizliği oldukça zor olabilir. Bu durumda, yağ içinde kalmış aspiratörü temizleme tekniği ile ilgili pratik bir çözüm bulunmaktadır. Üstelik, bu teknik ovalama gerektirmez ve oldukça etkilidir.

Bu teknik sayesinde, yağ içinde kalmış aspiratörü temizlemek oldukça kolay hale gelmektedir.

ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ

Mynet.com'daki bilgilere göre; Sürekli olarak ocakta pişen yemeğin yağına maruz kalan aspiratörün yüzeyinde çıkarılması zor, inatçı lekeler birikebilir. Bu lekelerin temizliğinde kimyasal maddeleri kullanmak yerine soda gibi doğal ve düşük maliyetli içerikten yardım alabilirsiniz. Bunun için 2 şişe maden suyuna ve aspiratör filtresinin sığacağı genişlikte bir tencereye ihtiyacınız var.

Yağ içinde kalmış aspiratörü temizleme tekniği: Üstelik ovalama bile gerektirmiyor - Resim : 1

Soda kullanarak aspiratör temizliğinde yapmanız gerekenler şöyle;

Yerinden çıkardığınız aspiratör filtresini derin ve geniş bir tencere içerisine koyun.
Tencerenin içerisine aspiratör filtresini örtecek miktarda su ekleyip ocakta kaynamaya bırakın.
Su kaynamaya başlayınca içerisine 2 şişe sodayı ekleyin ve aspiratör filtresini iyice suya batırın.
Bu şekilde 10 dakika bekleyin. Zaman içerisinde aspiratör filtresindeki yağların suya karıştığını görebilirsiniz.
10 dakika geçince filtreyi sudan çıkarıp fırça ile iyice fırçalayın.

KARBONATLA ASPİRATÖR TEMİZLİĞİ

Dilerseniz karbonat kullanarak aspiratörünüzü temizleyebilirsiniz.

Yağdan ve kirden kararmış aspiratör filtrelerinin eski temiz günlerine kavuşmasında en etkili yolların başında karbonat geliyor. Eğer sürekli kızartma yapıyorsanız ve aspiratör filtrenizin temizliğini uzun zamandır ihmal ettiyseniz karbonat sizin kurtarıcınız olabilir. Bunun için 1 çay bardağı kadar karbonat ve derin bir tencereye ihtiyacınız var.

Öncelikle aspiratörün filtresini çıkarın.
Çelik tencereye suyu ve filtreyi ekleyerek kaynamaya bırakın.
Kaynamakta olan suya köpürtmeden azar azar karbonatı ekleyin.
Bu şekilde kaynarken yağ ve kirlerin suya geçtiğini gördükten sonra filtreyi suyun içerisinden çıkarın.
Filtrenizi bulaşık süngeriyle ovalayarak temizleyin ve ardından suyla durulayın.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da kadro dağılıyor! Apar topar bir isim daha bıraktı Ben Bu Cihana Sığmazam’da kadro dağılıyor! Apar topar bir isim daha bıraktı
Zeytinin fazla tuzu nasıl alınır? Sadece 2 malzeme yeterli oluyormuş Zeytinin fazla tuzu nasıl alınır? Sadece 2 malzeme yeterli oluyormuş
Camdaki Kız dizisinde yer alıyordu ; Yeni dizisini kimse tahmin edememişti Camdaki Kız dizisinde yer alıyordu ; Yeni dizisini kimse tahmin edememişti
Kıvrak zekaya sahip 4 burç! Düşünceleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyorlar Kıvrak zekaya sahip 4 burç! Düşünceleriyle herkesi kendilerine hayran bırakıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Çamaşır suyundan bin kat daha etkili: Klozetteki sarı lekeleri 5 dakikada çıkarmanın sırrı bulundu. Klozetteki sarı lekeler nasıl çıkar? Çamaşır suyundan bin kat daha etkili
İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef alan Haluk Bayraktar'a yanıt İBB'den geldi: Hukuki süreç başlatılacak İmamoğlu'nu hedef alan Haluk Bayraktar'a yanıt İBB'den geldi
Fatih Portakal'dan kulis: "Kimler gidici isim olarak söyleyeyim..." "Kimler gidici isim olarak söyleyeyim..."
Araç sahipleri dikkat! Valilik duyurdu: Bu şehre giriş 24 saat yasak Araç sahipleri dikkat! Valilik duyurdu
Kılıçdaroğlu-Dündar tartışmasına Tanju Özcan da katıldı: Bence sen evine git, ev terliklerini ve hırkanı giy, otur oturduğun yerde "Bence sen evine git, ev terliklerini ve hırkanı giy, otur oturduğun yerde"