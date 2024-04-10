Ben Bu Cihana Sığmazam’da kadro dağılıyor! Apar topar bir isim daha bıraktı

ATV ekranlarında yayımlanan ve başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı TV dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, izleyicileri şok edecek bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Dizinin sevilen karakterlerinden birinin diziye veda edeceği açıklandı ve bu haber hayranlar arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; atv’nin salı akşamları yayınlanan dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın güçlü oyuncu kadrosunda bir ayrılık yaşanacak.

“Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde sezon sonuna yaklaştıkça ayrılık sayısı artacak. Bayram tatili veren dizinin yarın sete çıkması planlanıyor. Usta yönetmen Mustafa Şevki Doğan’ın yönettiği diziden iddialı bir isim ayrılıyor.

Gökhan Horzum’un yazdığı dizinin Erman Barka’sı Levent Özdilek önümüzdeki bölümde diziye veda ediyor. Sezon finali mi, yoksa final mi yapacağı önümüzdeki günlerde belli olacak diziye son olarak Murat Han “Tura” karakteriyle dahil olmuştu.

SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

ATV ekranlarında yayımlanan “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin Mayıs ayında sezon finali yapması bekleniyor. ATV kulislerinde konuşulanlara göre “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi gelecek sezonda da devam edecek. “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinin yeni sezon çekimleri ise Eylül ayında başlayacak.