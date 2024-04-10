Camdaki Kız dizisinde yer alıyordu ; Yeni dizisini kimse tahmin edememişti

Unutulmaya yüz tutmuş değerleri tüm sıcaklığıyla tutkunlarına aktaran Gönül Dağı hanesine yeni bir isim daha katıldı. Kübra Balcan, Gönül Dağı’yla resmen el sıkıştı. Sevilen oyuncu ''Camdaki Kız ve Doğduğun Ev Kaderindir '' gibi dizilerde rol almıştı

Camdaki Kız dizisinde yer alıyordu ; Yeni dizisini kimse tahmin edememişti

TRT1'in unutulmaya yüz tutmuş değerleri tüm sıcaklığıyla izleyicilere aktardığı Gönül Dağı dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Kübra Balcan, Gönül Dağı dizisiyle resmen anlaşarak bu aileye katıldı. Daha önce "Camdaki Kız" ve "Doğduğun Ev Kaderindir" gibi sevilen dizilerde rol almış olan Balcan, yeni projesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gönül Dağı'nın geniş izleyici kitlesi tarafından merakla beklenen yeni bölümlerinde Kübra Balcan'ın performansıyla izleyicileri etkilemesi bekleniyor.

haber7'deki habere göre; Yayınlandığı döneme damgasını vuran Doğduğun Ev Kaderindir’de üstlendiği ‘Seyhan’ karakteriyle geniş bir hayran kitlesine kavuşan Kübra Balcan’dan heyecanlandıran haber geldi. Uzun bir zamandır herhangi bir projede görünmeyen Kübra Balcan, radikal bir karara imza atarak Gönül Dağı dizisinden gelen teklifi kabul etti.

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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yanı sıra Camdaki Kız’da rol almasıyla adından söz ettiren Balcan, Gönül Dağı’nda Süeda Çil’in üstlendiği Adile karakterinin kızı Fidan karakteriyle ekranların tozunu atacak.

Camdaki Kız dizisinde yer alıyordu ; Yeni dizisini kimse tahmin edememişti - Resim : 2

Verdiği aranın ardından soluğu Gönül Dağı’nda alan yetenekli oyuncu Balcan, hikayesiyle seyircilere duygu dolu dakikalar yaşanacak ve senaryoya canlılık getirecek.

2012’den bu yana çeşitli televizyon dizilerinde oyunculuk performansını gösterme imkanı elde eden Kübra Balcan, 6 Nisan Pazar tarihinde ilk kez Gönül Dağı’nda izleyicisinin karşısına geçti. Bilindiği üzere ekranların sevilen yüzü Balcan, geçmiş dönemde Sudan Bıkmış Balıklar, Karadayı, Doğduğun Ev Kaderindir, Hekimoğlu ve Camdaki Kız gibi projelerde boy göstermişti.

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