Kimsenin aklına bile gelmezdi! Yapay zeka ile iki ayda tam 50 bin dolar kazandı

Yapay zeka teknolojileri son yıllarda hızla gelişerek birçok sektörü etkilemekte ve birçok mesleğin geleceğini tehdit etmektedir. Ancak aynı zamanda yapay zeka teknolojileri sayesinde birçok kişi yüksek kazançlar elde etme fırsatı bulmaktadır.

Son zamanlarda bir girişimcinin yapay zeka teknolojileri sayesinde 50 bin dolar gelir elde ettiğini açıklaması birçok ülkede haber konusu oldu.

Sözcü'deki habere göre; Yapay zeka ile oluşan fırsatı gören 25 yaşındaki Sasha Aptlin yapay zeka alanında şirketlere danışmanlık yaparak iki ayda 50 bin dolar (1.6 milyon lira) kazandı.

Girişimcilik kariyerine Ocak 2022'de Aptford adında bir danışmanlık şirketi kurarak başlayan Sasha Aptlin, makine öğrenimi, dil işleme ve öneri sistemleriyle ilgili çalışıyordu.

Kasım 2022'den itibaren OpenAI'nin geliştirdiği ChatGPT yapay zeka modelinin popüler hale gelmesiyle işleri de büyüdü.

BİRÇOK ŞİRKETE DESTEK VERMEYE BAŞLADI

Aptlin, "Başlangıçta çoğu müşterimiz, web sitelerinde kullanmak üzere soru-cevap yapacak müşteri temsilcileri oluşturmakla ilgileniyordu. Artık, şirketlerini daha verimli hale getirip gelirlerini artırabilecek özel yapay zeka yazılımları istiyorlar " dedi.

Şirketlerin özel yapay zeka için ödeme yapmaya istekli olduğunu belirten Aptlin, "Şirketler, zamandan tasarruf etmek ve kârı artırmak için üretken yapay zeka kullanmanın potansiyelini gördü. Aralık 2023'ün sonundan Şubat başına kadar iki sözleşmeden yaklaşık 50 bin dolar kazanç sağladık" dedi.