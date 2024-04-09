Airfryer'da patates kızartması böyle daha iyi oluyor! Çıtır çıtır olmasını sağlayan tüyo

Airfryer'da patates kızartması yaparken, lezzetli ve çıtır çıtır sonuçlar elde etmek isteyenler için birkaç püf noktası paylaşacağız. Airfryer, geleneksel kızartma yöntemlerine göre daha sağlıklı bir seçenek olmasının yanı sıra, patatesleri mükemmel bir şekilde kızartmak için de oldukça etkili bir araçtır.

Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı deniz tuzu

1 yemek kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı sarımsak tozu

1 yemek kaşığı kurutulmuş biberiye

Malzemelerinizi hazırladıktan sonra her şeyi hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Patateslerinizi hazırlıyoruz

Şef Nirschel, en iyi hava fritözlü fırında patates için talimatlarını paylaşıyor:

Patateslerinizi temizleyip kurulayın. Şef Nirschel'in malzemelerinizi hazırladıktan sonra yapmanızı önerdiği ilk şey patateslerinizi temizleyip kurutmak. "Patatesleri akan suyun altında iyice yıkayın ve bir mutfak havlusu kullanarak kurulayın, ciltte fazla nem olmadığından emin olun."

Patatesleri çatalla delin. Bir sonraki adım, patateslerin hava fritözünün yüksek sıcaklığına dayanabilmesini sağlamak için önemli bir adım olan patatesleri delmek olacaktır. Nirschel, "Bir çatal kullanarak her bir patatesi birkaç kez hafifçe delin, bu pişirme işlemi sırasında buharın çıkmasını sağlar ve patateslerin patlamasını önler" diyor.

Bunları zeytinyağına bulayın. Patatesler yıkanıp kurutulduktan ve çatalla delindikten sonra zeytinyağına bulayabilirsiniz. Şef Nirschel, "Büyük bir karıştırma kabında, zeytinyağını patateslerin üzerine gezdirin ve ellerinizi kullanarak patatesleri eşit şekilde kaplayarak her yüzeyin kaplandığından emin olun" diyor.

Patatesleri baharatlayın. Pişirmeye başlamadan önceki son hazırlık adımı, patateslerinizi dilediğiniz gibi baharatlamaktır. Nirschel ayrı bir kase alıp "deniz tuzu, karabiber, sarımsak tozu ve kurutulmuş biberiyeyi karıştırmayı" öneriyor. Daha sonra "bu baharat karışımını yağlanmış patateslerin üzerine serperek eşit bir kaplama sağlamasını" söylüyor.

Patateslerinizi airfryerde pişirmek

Artık her şey hazır olduğuna ve kullanıma hazır olduğuna göre, fırında patateslerinizi mükemmel bir şekilde pişirebilirsiniz.

Fırınınızı 400 Fahrenheit dereceye kadar önceden ısıtın. Şef Nirschel, bu sıcaklığın "patateslerin eşit şekilde pişmesini ve çıtır bir kabuk elde etmesini sağlayacağını" söylüyor.

Patatesleri sepete aralıklı olarak yerleştirin. Daha sonra patatesleri hava fritözü sepetine yerleştirmek isteyeceksiniz, "aşırı kalabalık olmadıklarından ve etraflarında yemek pişirmek için yeterli alan olduğundan emin olun" diyor Nirschel.

Yarısında bir kez çevirerek 40-45 dakika pişirin. Hava fritözü önceden ısıtıldıktan sonra patatesleri 40-45 dakika pişirebilirsiniz. Nirschel, "Eşit şekilde pişmelerini sağlamak için yarıya kadar çevirmeyi unutmayın" diye ekliyor.

Pişip pişmediğini kontrol edin. 40-45 dakika sonra Nirschel, bir patatesi fritözden dikkatlice çıkararak pişip pişmediğini kontrol edebileceğinizi söylüyor. "Cildi çıtır olmalı ve çatal eti kolayca delebilmelidir."

Ve son olarak çıtır fırında patateslerinizin tadını çıkarabilirsiniz! Nirschel, "Patatesler piştikten sonra fritözden çıkarın" diyor. "Birkaç dakika soğumalarını bekleyin, ardından ortasından bir yarık kesin ve içlerini bir çatalla kabartın. Bir parça ekşi krema, bir tutam frenk soğanı veya en sevdiğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz."

Patatesleriniz mükemmel bir şekilde kızardıktan sonra, sıcak servis yapabilir ve isteğe bağlı olarak yanında sos veya ketçap ile servis edebilirsiniz. Airfryer ile hazırlanan bu enfes patates kızartması, hem sağlıklı hem de lezzetli bir atıştırmalık veya yan yemek seçeneği olacaktır.

Kaynaklar: Haberturk.com, Youtube.com, Gercekgundem.com