Ehliyette bir dönem sona eriyor! Birçok kişinin ehliyeti elinden alınabilir

Ehliyet yönetmeliği sessiz sedasız değiştirildi. Birçok kişinin haberi yok. Bu hastalığı olanlar artık ehliyet sahibi olamayacak. Yeniden değerlendirme yapılması durumunda ise birçok kişinin ehliyetine el konulabilir.

EHLİYET SAHİPLERİNE UYKU APNESİ UYARISI

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; ASYOD Uyku Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karadağ, uykunun sağlığın altın anahtarı olduğunun altını çizerek, "Ehliyet için sağlık raporu alırken uyku apnesi sendromunun sorgulanması artık yasal bir zorunluluk" dedi.

Ehliyet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte, mevcut ehliyet sahiplerinin belirli bir teste tabi tutulmaları zorunlu hale getirildi. Bu testi başarıyla tamamlayamayanların ehliyetlerinin geri alınabileceği belirtildi.

Uyku Apnesinin Belirtileri

Uyku apnesi, genellikle uyku sırasında solunumun tekrarlayan duraklamalarıyla karakterize edilen bir durumdur. Bu durum genellikle horlama, gün içinde uyuklama, sabah baş ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Uyku apnesinin belirtileri genellikle kişiden kişiye değişebilir ancak genellikle aşağıdaki belirtiler sıkça görülür:

Sinirli olma,

Horlama,

Konsantrasyon bozuklukları,

Uyanıldığında oluşan baş ağrısı oluşmasıdır.



Uyku apnesi herkeste görülebilen bir rahatsızlıktır. Fakat aşırı kilolu olanlar, horlaması bulunanlar, kas gevşetici ilaç kullananlar, alkol ve sigara kullananlar, boynu kısa olanlar ve çene yapısı gelişmemiş kişilerde daha fazla ortaya çıkabilmektedir.

Kaynaklar: İHA, Haberturk.com, Gercekgundem.com