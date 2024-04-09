Ehliyette bir dönem sona eriyor! Birçok kişinin ehliyeti elinden alınabilir

Ehliyet sahibi olan milyonlarca vatandaşın bu kuralı göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Bu şartı taşımayanların ehliyetine el konulabilir

Son Güncelleme:
Ehliyette bir dönem sona eriyor! Birçok kişinin ehliyeti elinden alınabilir

Ehliyet yönetmeliği sessiz sedasız değiştirildi. Birçok kişinin haberi yok. Bu hastalığı olanlar artık ehliyet sahibi olamayacak. Yeniden değerlendirme yapılması durumunda ise birçok kişinin ehliyetine el konulabilir.

Ehliyette bir dönem sona eriyor! Birçok kişinin ehliyeti elinden alınabilir - Resim : 1

EHLİYET SAHİPLERİNE UYKU APNESİ UYARISI

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre; ASYOD Uyku Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karadağ, uykunun sağlığın altın anahtarı olduğunun altını çizerek, "Ehliyet için sağlık raporu alırken uyku apnesi sendromunun sorgulanması artık yasal bir zorunluluk" dedi.

2024 yılı için ehliyet ve pasaport harçları belli oldu2024 yılı için ehliyet ve pasaport harçları belli olduEkonomi

Ehliyet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle birlikte, mevcut ehliyet sahiplerinin belirli bir teste tabi tutulmaları zorunlu hale getirildi. Bu testi başarıyla tamamlayamayanların ehliyetlerinin geri alınabileceği belirtildi.

Uyku Apnesinin Belirtileri

Uyku apnesi, genellikle uyku sırasında solunumun tekrarlayan duraklamalarıyla karakterize edilen bir durumdur. Bu durum genellikle horlama, gün içinde uyuklama, sabah baş ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Uyku apnesinin belirtileri genellikle kişiden kişiye değişebilir ancak genellikle aşağıdaki belirtiler sıkça görülür:

Sinirli olma,
Horlama,
Konsantrasyon bozuklukları,
Uyanıldığında oluşan baş ağrısı oluşmasıdır.


Uyku apnesi herkeste görülebilen bir rahatsızlıktır. Fakat aşırı kilolu olanlar, horlaması bulunanlar, kas gevşetici ilaç kullananlar, alkol ve sigara kullananlar, boynu kısa olanlar ve çene yapısı gelişmemiş kişilerde daha fazla ortaya çıkabilmektedir.

Kaynaklar: İHA, Haberturk.com, Gercekgundem.com

Son Güncelleme:
Reytinglerin tepesinden inmiyordu; Kanal D dizisinin finaliyle ilgili son duyuru Reytinglerin tepesinden inmiyordu; Kanal D dizisinin finaliyle ilgili son duyuru
Bayram dönüşü dikkat! Meteoroloji raporu İl dışındaki birçok kişiyi üzecek Bayram dönüşü dikkat! Meteoroloji raporu İl dışındaki birçok kişiyi üzecek
Kuruluş Osman oyuncuları yenileniyor! Kadroya yeni bir isim daha geldi... Kuruluş Osman oyuncuları yenileniyor! Kadroya yeni bir isim daha geldi...
En kurnaz 4 kadın burcu belli oldu; Herkesi kurnazlıklarıyla dize getirmesini biliyorlar En kurnaz 4 kadın burcu belli oldu; Herkesi kurnazlıklarıyla dize getirmesini biliyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Metin Akpınar, kızının fakirlik belgesini iptal ettirdi Metin Akpınar, kızının fakirlik belgesini iptal ettirdi
Meteoroloji'den 15 kente kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji'den 15 kente kuvvetli sağanak uyarısı
Uzmanı dikkat çekti, düşüşün nedenlerini sıraladı: Dolar kurunda neler oluyor? Dolar kurunda neler oluyor?
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor, ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yüzde 25 kira sınırı kaldırılıyor mu? Yüzde 25 kira sınırı kaldırılıyor mu?
Tapu sahipleri dikkat, Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Pişmanlıktan yararlanın! Şimşek'ten son çağrı: Pişmanlıktan yararlanın!