Bayram dönüşü dikkat! Meteoroloji raporu İl dışındaki birçok kişiyi üzecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin batısında ve doğusunda olmak üzere birçok il için yağış uyarısında bulunurken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen ise sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle birçok tatilcinin bayram dönüşüne dikkat etmesi gerekiyor

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Bayram dönüşü dikkat! Meteoroloji raporu İl dışındaki birçok kişiyi üzecek

Birçok kişi tatil amaçlı İstanbul dışına çıktı. Ancak, tatilcileri üzecek bir rapor dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin batısında ve doğusunda birçok il için yağış uyarısında bulundu. Bu uyarılar, vatandaşların seyahat planlarını etkileyebileceği için dikkate alınması gereken önemli bilgiler içeriyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla hava durumu konusunda vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.

BAYRAM DÖNÜŞÜ YOLLARA DİKKAT EDİLMELİ


Orhan Şen, hava durumu tahmine şunları ekledi:

"Biraz sonra yağmur başlayacak. İstanbul'da kuvvetli olacak yağmur. Sıcaklıklar bugün 3-4 derece daha düşecek. Batı ve Ege bölgelerinde düşüş olacak. İstanbul'da 16 dereceye kadar düşebilir sıcaklık. Hafta ortasına kadar düşüş devam edecek. Perşembe sonrası ısınma olacak. Ege ve Akdeniz'de sıcaklık 4-5 derece yükselecek. Antalya 28 dereceyi görecek. Dönüşte ise Perşembe'den sonra Cuma, Cumartesi, Pazar neredeyse tüm Türkiye'de yağış var. dönüş yoluna dikkat etmek gerekir, yerler ıslak olacak."

Bayram dönüşü dikkat! Meteoroloji raporu İl dışındaki birçok kişiyi üzecek - Resim : 1

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI VERİLEN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Tokat, Giresun ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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