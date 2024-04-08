Artık rahat bir uyku mümkün; Pencere kenarına bir miktar koyun, sivrisineklerden kurtulun

Yaz mevsimi geldiğinde sivrisineklerle baş etmek herkes için can sıkıcı bir durum olabilir. Ancak endişelenmeyin, sivrisineklerden kurtulmanın doğal yolları mevcuttur.

Artık rahat bir uyku mümkün; Pencere kenarına bir miktar koyun, sivrisineklerden kurtulun

Yaz aylarında sivrisineklerle baş etmek zor olabilir, ancak doğal yöntemlerle bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. Kimyasal içerikli sinek kovucu ürünlere ihtiyaç duymadan sivrisineklerden korunmak için tamamen doğal olan bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

Sivrisineklerden kurtulmanın en etkili yollarından biri, doğal sinek kovucu bitkileri kullanmaktır. Lavanta, nane, adaçayı ve fesleğen gibi bitkiler sivrisinekleri uzak tutar. Bu bitkileri evinizin yakınına veya bahçenize dikerek sivrisineklerden korunabilirsiniz.

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Pencerenin önüne bir miktar koyarsanız...

Ensonhaber.com'daki bilgilere göre; Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, sivrisineklerin rahatsız edici ziyaretleri de başladı.

Özellikle odalarınızda veya pencere kenarlarında lavanta, adaçayı, limon ve karanfil gibi doğal kokuları bulundurmak, sivrisinekleri uzak tutmanın etkili bir yoludur.

Artık rahat bir uyku mümkün; Pencere kenarına bir miktar koyun, sivrisineklerden kurtulun - Resim : 2

Bu bitkisel kokular, sivrisineklerin hoşlanmadığı ve uzak durduğu kokular arasında yer alır.

Sirke'nin Sivrisinek Uzaklaştırıcı Etkisi

Sirke, güçlü bir doğal kovucu özelliğe sahiptir. Pencere kenarlarına sirke dolu kaplar bırakmak, sivrisinekleri uzaklaştırmak için etkili bir yöntemdir. Sirkenin uçucu asit içeriği, sivrisineklerin bulunduğu alanı terk etmesine neden olur. Kullanacağınız sirkenin elma sirkesi olmasına dikkat etmelisiniz.

Doğal Sivrisinek Kovucu Tarif

Bunun için 4 bardak elma sirkesine 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı doğal bulaşık deterjanı, yaklaşık 20 damla biberiye yağı, 20 damla fesleğen yağı ve 20 damla nane yağını spreyli bir şişeye koyup karıştırın. Bu karışım karşılaşabileceğiniz birçok tariften daha güçlü ve etkilidir.

Derleme : Gercekgundem.com

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