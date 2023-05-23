Karınca derdiniz son bulacak! Karıncaları evden uzak tutan yöntemmiş

Karınca derdinden sizi kurtaracak doğal yöntemler

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Karınca derdiniz son bulacak! Karıncaları evden uzak tutan yöntemmiş

Evde karıncaları uzak tutmak için doğal yöntemlerden en yararlı olanlarını sizler için derledik; 

Sirke, karıncaları uzak tutmak için etkili bir doğal çözümdür. Sirkeyi suyla karıştırın ve bu karışımı karıncaların görüldüğü bölgelere püskürtün.

Limon suyu, karıncaların hoşlanmadığı bir kokuya sahiptir. Limon suyunu suyla karıştırın ve bu karışımı karıncaların bulunduğu bölgelere püskürtün.

Tarçın, karıncaları uzak tutmak için etkili bir doğal çözümdür. Tarçını toz halinde karıncaların bulunduğu bölgelere serpin.

 Biberiye yağı, karıncaları uzak tutmak için kullanılabilir. Birkaç damla biberiye yağını bir sprey şişesine koyun ve bu karışımı karıncaların bulunduğu bölgelere püskürtün.

Bu doğal 4 yöntemi kullanarak, evinizdeki karıncaları uzak tutabilirsiniz.

Milliyet.com.tr sitesinde ise; Hamam böceklerini evden uzak tutan yöntemler paylaşıldı. İşte o yöntemler:

Pudra ve karbonatı karıştırın. Ortada bbir yere bırakın. Hamam böceğini yok edecek bu karışım ile hamam böceği sorunundan kurtulabilirsiniz.

Hamam böceklerini öldürmeyen ancak uzak tutan çözüm

Hamam böceğini kovan bitkilerden edinebilirsiniz.

Karınca derdiniz son bulacak! Karıncaları evden uzak tutan yöntemmiş - Resim : 1

Karanfil
Nane
Sedir
Biberiye
Sardunya (Sardunya)
Lavanta
Kekik
Rezene
Okaliptüs
Fesleğen
Defne

Özellikle defne yaprağı ve limon kabuğu hamam böceklerinin en sevmediği kokulardır. Evinize bunları koyarak hamam böceklerinin gelmesini engelleyebilirsiniz.

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