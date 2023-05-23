Yanmış tava ve yanmış çelik tencereyi pırıl pırıl yapıyor! Sürmek bile yeterli

Posta.com.tr'de yer alan bir içerikte; Yanmış tencere ve tavayı temizlemenin püf noktaları paylaşıldı; İşte yanmış tava ve tencerenizi temizlemenizi sağlayacak temizlik yöntemi:

BEYAZ SİRKE VE AMONYAK

İki güçlü çözelti olan beyaz sirke ve amonyak aynı anda yanmış tencereye dökün.

Elinize eldiven geçirerek bulaşık süngeriyle ovalayın.

Ardından 10 dakika bekleyip durulayın.

Yanmış çelik tencere nasıl parlatılır?

Tencerenize yanık kısmın üzerini geçecek kadar su koyun ve içerisine bir miktar bulaşık makinesi deterjanı ekleyin. Bu şekilde tenceredeki suyu kaynatın ve bir gece bekletin. Bir gece sonunda bir tahta kaşık yardımıyla yanık kısımların kolayca temizlendiğini göreceksiniz.

Yanmış tencereye bir yemek kaşığı toz çamaşır deterjanı ekleyin.

Üzerine biraz su ilave edip 5 dakika kaynatın.

Ardından ovalayıp yıkayın.

Tencerenize yanık kısmın üzerini geçecek kadar su koyun ve içerisine bir miktar bulaşık makinesi deterjanı ekleyin. Bu şekilde tenceredeki suyu kaynatın ve bir gece bekletin. Bir gece sonunda bir tahta kaşık yardımıyla yanık kısımların kolayca temizlendiğini göreceksiniz.

Tencerenizin dibi tuttuysa çok beklemeden limon tuzu ile müdahale etmeniz yanığı temizlemenizi sağlayabilir.

Tencerenin içini suyla doldurun ve içine limon tuzu ekleyin.

Kısık ateşte suyu biraz kaynatın.

Tencereyi ocaktan alıp biraz ılımasına bekledikten sonra süngerle veya telle yanık kısımları ovalayarak temizleyin.