Yolun sonuna geldiler ve tüm ekibe bildirildi; Kanal D dizisi apar topar bitiyor

Yargı dizisinin gelecek sezon ekranda olmayacağına dair üzücü bir haber geldi. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu hayranlarını derinden etkileyecek bu gelişme, dizi severler arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Uzun süredir ekranlarda olan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Yargı dizisi, final kararı alarak sevenlerini üzmüş durumda. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun performanslarıyla dikkat çektiği bu yapımın sona ermesi, izleyiciler arasında büyük bir boşluk yaratacak gibi görünüyor.

4.SEZON İDDİASI DOĞRU ÇIKMADI

Yargı dizisinin dördüncü sezonunun ekranlarda olacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Kanal D, dizinin 3. sezonunun ardından final kararı aldı. Bu kararla birlikte Yargı dizisi için 3. sezonun son sezon olacağı netlik kazandı.

Dizinin 3. sezonunun final kararı alınmasının ardından, Yargı ekibinin ve oyuncularının bundan sonraki projeleri merakla bekleniyor.

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun aşk101 adlı dizisi de en çok izlenen diziler arasındaydı

YARGI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜ

Konusu, oyunculukları ve rejisiyle uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek olan “Yargı” başta iki sezon olarak planlanmış ancak seyirciden gelen büyük ilgi üzerine üçüncü sezonu da çekilmişti. Hem ülkemizde, hem de yurt dışında yarattığı etki nedeniyle Ay Yapım’ın prestij projeleri arasında yer alan “Yargı” planlamalarda yeni bir değişiklik olmazsa 95. bölümde yani mayısın son haftası ekrana veda edecek.