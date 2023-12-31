2024 yılı için ehliyet ve pasaport harçları belli oldu

Pasaport harçları da 6 aya kadar süreli olanlar için bin 639 lira, 1 yıl süreli olanlar için 2 bin 396 lira, 2 yıl süreli olanlar için 3 bin 912 lira, 3 yıl süreliler için 5 bin 558 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 7 bin 833 lira olmak üzere belirlendi.