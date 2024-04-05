Patates filizleniyorsa hemen bunu yapın: Aralarına bir tutam atınca patatesler asla filizlenmiyor. Patatesin filizlenmemesi için ne yapılır?

Patates, Türk mutfağının en çok tüketilen besinlerinin başında gelir. Patates lezzetli bir besin olduğundan pek çok farklı formda tüketilir.

Kızartma, haşlama, fırınlama veya közleme gibi birçok farklı şekilde tüketilen patates kimi zaman filizlenir veya yeşillenir.

Bunun en büyük nedeni, yanlış muhafaza etme yöntemleridir. Filizlenen ve çürüyen bir patates sağlığımızı etkilediğinden, tüketilmez hale gelir.

Ancak patateslerin arasına serpiştireceğiniz bu ürün sayesinde patatesler uzunca süre filizlenmeyecek ve tazecik kalacak.

İşte patatesi filizlenmeden saklamak için yapmanız gerekenler...

PATATESİ FİLİZLENMEDEN SAKLAMA YÖNTEMİ

Patatesler, doğru saklama yöntemleriyle uzun süre tazeliğini korur. Patatesleri serin, kuru ve karanlık bir yerde saklamak önemlidir.

Çünkü patatesler yüksek sıcaklıkta ve ışık miktarının fazla olduğu ortamlarda hızla filizlenmeye eğilimli bir besindir.

Dolayısıyla, güneş ışığına maruz kalmayan bir yer tercih edilmelidir. Kiler, bodrum veya bir depo gibi yerler, ideal saklama alanları olabilir.

Patatesleri saklarken hava sirkülasyonunu da önemlidir. Kapalı kaplar, patatesleri nemlendirerek filizlendirir.

Bu nedenle patatesleri bir torbada veya kağıt poşette saklayarak filizlenme sorununu önleyebilirsiniz. Patatesleri böylece nemden uzak tutmuş olursunuz ve hava sirkülasyonunu sağlamış olursunuz.

Öte yandan adaçayı, patateslerin filizlenmesi ve çürümesini önleyen etkili bir yöntemdir. Adaçayı doğal bir antimikrobiyal ve koruyucu özellikleri, patateslerin filizlenmesini geciktirir.

Patatesi muhafaza ettiğiniz kaba atacağınız adaçayı, patateslerin çürümesini ve filizlenmesini önler. Ayrıca saklama sırasında patateslerinizi kontrol etmemelisiniz.

Bozulmaya başlayan veya çürümüş patatesler, diğerlerinin de çürümesine neden olur. Bu yüzden düzenli olarak patateslerinizi kontrol edip, bozulmuş olanları ayıklamaya özen göstermelisiniz.

Bir diğer önemli nokta ise patateslerinizi diğer yiyeceklerle, örneğin sarımsak ve soğanla saklamamalısınız.

Bunlar patateslerin daha hızlı filizlenmesine neden olur. Bu yüzden, patatesleri meyve veya diğer sebzelerin yanında saklamaktan kaçınmalısınız.